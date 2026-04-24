ANSES: ¿Cuánto se cobra por la PUAM en mayo de 2026? Montos, aumento y bono

¿Cuál es el monto de la PUAM en mayo 2026?

La PUAM equivale al 80% de una jubilación mínima. Con el reciente ajuste del 3,38%, los valores para el quinto mes del año quedan conformados de la siguiente manera:

Haber base (PUAM): $314.539,27

Bono previsional: $70.000

Total a cobrar en mayo: $384.539,27

Este monto representa el total neto que percibirán los titulares de esta prestación, la cual está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con otra prestación previsional o retiro.

Comparativa: PUAM vs. Jubilaciones y Pensiones (Mayo 2026)

Para poner en contexto la actualización, así queda el esquema de pagos de ANSES para las principales prestaciones del sistema previsional:

jubilaciones y pensiones en mayo 2026

Requisitos y cómo tramitar la PUAM de forma online

La Pensión Universal para el Adulto Mayor es un derecho para quienes residen en el país y cumplen con la edad mínima. Si aún no sos beneficiario, podés iniciar la gestión a través de Mi ANSES:

Verificación de datos: Ingresá con tu Clave de la Seguridad Social y revisá que tu domicilio y vínculos familiares estén actualizados.

Solicitud de prestación: Buscá la opción "Pensión Universal para el Adulto Mayor" en el menú de solicitudes.

Seguimiento: Una vez enviada la solicitud, el sistema te proporcionará un número de expediente para consultar el estado del trámite en la pestaña "Información Personal".

¿Cuándo cobro?

El calendario de pagos de la PUAM sigue el cronograma de las jubilaciones mínimas, ordenado según la terminación del DNI. Podés consultar tu fecha exacta de cobro ingresando a la web oficial de ANSES o a través de la app del organismo.