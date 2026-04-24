SUAF: Estos son los montos de las Asignaciones Familiares en mayo 2026

¿Cuánto se cobra por SUAF en mayo 2026?

El monto de la Asignación Familiar por Hijo varía según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Tras la última actualización, las escalas generales para el quinto mes del año quedan conformadas de la siguiente manera:

Rango 1: Ingresos hasta $1.058.088: cobran $70.649,90 .

Rango 2: Ingresos entre $1.058.088,01 y $1.551.789: cobran $47.656,29 .

Rango 3: Ingresos entre $1.551.789,01 y $1.791.592: cobran $28.825,25 .

Rango 4: Ingresos entre $1.791.592,01 y $5.603.102: cobran $14.871,65.

Asignación por Hijo con Discapacidad

Para los hijos con discapacidad, los montos del SUAF son significativamente superiores y no tienen límite de edad:

IGF hasta $1.058.088: $222.510,62.

IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $157.411,28.

IGF desde $1.551.789,01: $99.346,86.

anses (3)

Pagos Únicos de ANSES: Nacimiento, Adopción y Matrimonio

Además de las asignaciones mensuales, la actualización de mayo alcanza a las Asignaciones de Pago Único (APU), destinadas a familias que atraviesan situaciones de cambio en su conformación:

Nacimiento: $82.353.

Adopción: $492.366.

Matrimonio: $123.307.

Para solicitar estos beneficios, los titulares deben estar dentro de los topes de ingresos máximos permitidos y realizar el trámite entre los dos meses y los dos años de ocurrido el evento.

Nuevos topes de ingresos para mayo

Uno de los puntos clave de este mes es la actualización de los límites para acceder al beneficio. A partir de mayo de 2026:

Tope individual: $2.896.244.

Tope familiar (máximo acumulado): $5.792.487.

Si un integrante del grupo familiar supera el tope individual, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones, incluso si el total familiar no supera el límite máximo.

ANSES-SUAF.jpg

¿Cómo consultar la fecha de cobro en Mi ANSES?

Para saber el día exacto de acreditación y el monto final a percibir según los ingresos declarados, los beneficiarios deben:

Ingresar al portal oficial anses.gob.ar.

Acceder a Mi ANSES con el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección "Hijos" > "Mis Asignaciones".

También se puede consultar el calendario de pagos general a través de la opción "Consultar fecha y lugar de cobro" con solo ingresar el número de beneficio o CUIL.