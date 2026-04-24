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Si ves un hormiguero en el jardín de tu casa o cerca, te contamos qué significa según el Feng Shui

Que las hormigas hagan un hormiguero en el jardín tienen un significado particular en el Feng Shui; te contamos cuál es y qué implicancias trae

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si ves un hormiguero en el jardín de tu casa o cerca, te contamos qué significa según el Feng Shui
Si ves un hormiguero en el jardín de tu casa o cerca, te contamos qué significa según el Feng Shui

Para el Feng Shui, los animales en general tienen un gran significado. Su canto, su forma de aparecer, su movimiento, su nido e incluso el lugar que ocupan en la casa son relevantes, tal como las hormigas que se forman hormigueros en cualquier jardín.

Los artrópodos son el filo más numeroso del reino animal y están formados, por cuatro familias: miriápodos, crustáceos, arácnidos e insectos. Estos últimos representan el 90% de todos los artrópodos. Dentro de los insectos nos encontramos con las famosas hormigas.

Es normal ir caminando y encontrarse o pisar un hormiguero, pero te aseguro que nunca te has detenido a pensar por qué está en tu jardín o en tu vereda. Pues su presencia tiene llamados de atención dentro del Feng Shui.

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Es normal que haya hormigueros en el jard&iacute;n de casa o alrededores.

Es normal que haya hormigueros en el jardín de casa o alrededores.

¿Qué simbolizan las hormigas desde el Feng Shui?

Para muchas culturas, los insectos o arácnidos representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el Feng Shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial.

Si últimamente viste un hormiguero cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares las hormigas no se interpretan como un símbolo aislado por su especie, sino la energía donde se manifiesta y cómo.

El hormiguero puede interpretarse como un reflejo de energía activa y productiva. Su presencia sugiere que hay movimiento energético, crecimiento y oportunidades en camino. Sin embargo, también puede ser una alerta: si el hormiguero está demasiado cerca de la casa o invade espacios internos, podría indicar un desequilibrio, un exceso de preocupaciones o una sobrecarga laboral.

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Un hormiguero en el jard&iacute;n puede ser significar que debes mirar m&aacute;s de cerca tu entorno.

Un hormiguero en el jardín puede ser significar que debes mirar más de cerca tu entorno.

Para el Feng Shui siempre observar el contexto en estos casos es fundamental porque si el hormiguero está ordenado y alejado quiere decir que vendrá prosperidad y esfuerzo recompensado, pero si el hormiguero es invasivo o descontrolado nos habla de estrés, conflictos o mala energía acumulada.

Qué significa que haya un hormiguero en mi casa

Desde el punto de vista biológico, las hormigas cumplen un rol fundamental en los ecosistemas porque airean la tierra, mejoran su fertilidad y ayudan a descomponer materia orgánica. Así que si hacen hormigueros en tu jardín indica qué:

  • Hay un suelo saludable rico en nutrientes.
  • Hay restos orgánicos como hojas, madera o alimentos que atraen colonias.
  • Hay buen equilibrio natural porque forman parte de un ecosistema activo y funcional.

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