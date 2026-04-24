Cuánto ganó Tomás Etcheverry por alcanzar la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid

Tomás Etcheverry, preclasificado 25, consiguió un sólido triunfo en sets corridos ante el austríaco Sebastian Ofner y se metió en la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid.
Tomás Etcheverry, preclasificado 25, consiguió un sólido triunfo en sets corridos ante el austríaco Sebastian Ofner y se metió en la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid.
Etcheverry, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, jugó en un gran nivel para imponerse por 6-4 y 6-4, luego de una hora y 18 minutos de juego.
Al argentino le alcanzó con un quiebre por set para quedarse con el triunfo y asegurarse un premio de 54.110 euros y 50 puntos en el ranking.
El oriundo de La Plata se metió en la tercera ronda del torneo que se lleva a cabo en la capital española donde su próximo oponente será el croata Dino Prizmic, quien dio la sorpresa de la jornada al eliminar al estadounidense Ben Shelton, 4to preclasificado, en un partidazo que se definió recién en el tie break del tercer set.
La actividad para los argentinos en el Masters 1000 de Madrid, que es el cuarto torneo de esta categoría en lo que va del año, continuará este viernes cuando el platense Thiago Tirante se enfrente con el estadounidense Tommy Paul (15).
Solana Sierra consiguió un gran triunfo en sets corridos ante la polaca Magdalena Frech que le permitió meterse en la tercera ronda del WTA 1000 de Madrid.
Sierra, que actualmente ocupa el puesto número 88 del ranking, se impuso con un sólido 6-2 y 6-4, luego de una hora y 16 minutos de juego.
La mejor tenista argentina se metió entre las 32 mejores del torneo y se enfrentará con la tunecina Zeynep Sönmez.
Viernes 24/4
Sábado 25/4
Domingo 26/4 (horario a confirmar)
Televisa en vivo ESPN y Disney Plus.