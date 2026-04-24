Cuánto ganó Tomás Etcheverry por alcanzar la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid

Al argentino le alcanzó con un quiebre por set para quedarse con el triunfo y asegurarse un premio de 54.110 euros y 50 puntos en el ranking.

El oriundo de La Plata se metió en la tercera ronda del torneo que se lleva a cabo en la capital española donde su próximo oponente será el croata Dino Prizmic, quien dio la sorpresa de la jornada al eliminar al estadounidense Ben Shelton, 4to preclasificado, en un partidazo que se definió recién en el tie break del tercer set.

Embed - ETCHEVERRY SIGUE EN CARRERA EN MADRID: VENCIÓ A OFNER Y PASÓ A TERCERA RONDA | RESUMEN

La actividad para los argentinos en el Masters 1000 de Madrid, que es el cuarto torneo de esta categoría en lo que va del año, continuará este viernes cuando el platense Thiago Tirante se enfrente con el estadounidense Tommy Paul (15).

Solana Sierra consiguió un gran triunfo y se metió en la tercera ronda en Madrid

Solana Sierra consiguió un gran triunfo en sets corridos ante la polaca Magdalena Frech que le permitió meterse en la tercera ronda del WTA 1000 de Madrid.

sierra 1 Sierra sigue avanzando en el cuadro femenino.

Sierra, que actualmente ocupa el puesto número 88 del ranking, se impuso con un sólido 6-2 y 6-4, luego de una hora y 16 minutos de juego.

La mejor tenista argentina se metió entre las 32 mejores del torneo y se enfrentará con la tunecina Zeynep Sönmez.

Lo que viene para los argentinos en el Masters 1000 de Madrid

Viernes 24/4

14.30 Thiago Tirante vs. Tommy Paul (Estados Unidos)

Sábado 25/4

6 Francisco Cerúndolo vs. Yannick Hanfmann (Alemania)

7.30 Juan Manuel Cerúndolo vs. Luciano Darderi (Italia)

10.30 Camilo Ugo vs. Flavio Cobolli (Italia)

11 Mariano Navone vs. Alexander Zverev (Alemania)

Domingo 26/4 (horario a confirmar)

Tomás Etcheverry vs. Dino Prizmic (Croacia)

Solana Sierra vs. Zeynep Sönmez (Túnez)

Televisa en vivo ESPN y Disney Plus.