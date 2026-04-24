Independiente Rivadavia, River y Boca encabezan la lista de equipos clasificados en el Torneo Apertura

Siete clubes del siempre exigente fútbol argentino pueden afirmar que cumplieron el primer objetivo del semestre: clasificar a la fase final del Torneo Apertura.

Independiente Rivadavia, el equipo del momento

El más destacado es Independiente Rivadavia, líder de la zona B con 30 puntos en una campaña histórica, de la mano de Alfredo Berti.

alfredo-berti-independiente-rivadavia1 Berti es el líder de la Lepra.

Además de su gran inicio en el Apertura, la Lepra viene de ser campeona de la Copa Argentina 2025 y se ganó el lugar en la Copa Libertadores por primera vez en su historia, en la que debutó con dos triunfos en misma cantidad de partidos y destacando una inolvidable victoria por 2-1 ante Fluminense, en el mítico Maracaná de Brasil.

Con 9 triunfos, 3 empates y solo 2 derrotas tras la disputa de 14 partidos, el conjunto azul, de memorable campaña, lideró su grupo durante 11 jornadas, necesitando una victoria en alguna de las dos fechas restantes para asegurar la primera posición de la zona.

Boca sigue sumando de la mano de Úbeda

Con su triunfo por 4-0 ante Defensa y Justicia, el Boca de Claudio Úbeda trepó a la segunda posición de la tabla anual y la primera de su grupo, con 27 puntos, aunque con un partido más que el resto de sus competidores.

Boca Boca encadenó una racha invicta y se clasificó.

El Xeneize tuvo un inicio de año complicado, aunque hace meses que encontró el equipo titular y, poco a poco, un funcionamiento convincente: se mantiene invicto hace 14 partidos, no pierde desde el 8 de febrero, ganó el Superclásico y tiene puntaje perfecto en la Copa Libertadores 2026.

Estudiantes y River, dos protagonistas del Torneo Apertura

El tercer mejor equipo de la tabla anual es Estudiantes, club que no sorprende al encontrarse entre los mejores del fútbol argentino, de hecho es el último campeón del Clausura y el Trofeo de Campeones.

Con años en los que los éxitos se suceden, sumó cinco títulos a sus vitrinas desde 2023, el DT Eduardo Domínguez se marchó al fútbol brasileño y le dejó el lugar al Cacique Alexander Medina, que no le hizo perder empuje al equipo: 5 triunfos en 9 partidos por el torneo local y clasificación asegurada.

Tomás Galván - River River se recuperó con Coudet y va por más.

Aunque viene de perder el Superclásico ante Boca, River es el caso de otro equipo que pudo encaminar un flojo inicio de año.

Tras la salida del equipo del icónico entrenador Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet se hizo cargo del plantel de Primera y sumó 5 victorias consecutivas en el Torneo Apertura, además de mantener el invicto en la Sudamericana, para volver a poner al “Millonario” en los primeros puestos del certamen.

Los otros clasificados a los playoffs

Desde la llegada de los hermanos Barros Schelotto a la dirección técnica de Vélez, el equipo volvió a sumar e incluso ganó dos títulos, las Supercopas Internacional y Argentina de 2024. Además, sin tener triple competencia, el Fortín se mantuvo invicto durante las primeras 10 fechas, para llegar a 26 puntos y asegurar el pase.

Velez Vélez siempre es protagonista.

Argentinos Juniors es el sexto mejor equipo de la tabla anual, también con 26 unidades, y una gran racha en la última etapa del torneo: ganó 5 de los últimos 6 partidos, luego de arrancar la temporada con malos resultados (fue eliminado de la Copa Argentina y la Libertadores), y volvió a los primeros puestos.

El séptimo equipo que aseguró la clasificación, con 24 puntos y en la zona A, es Talleres, de la mano de su entrenador Carlos Tevez. La T viene de sumar 7 puntos en una dura seguidilla de partidos importantes (los clásicos cordobeses ante Instituto y Belgrano, además de Independiente y Boca) y ganó sus últimos duelos, frente a Defensa y Justicia y Riestra, para alcanzar el cuarto puesto del grupo.