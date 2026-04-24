Trinidad Bigetti ganó en taekwondo otra medalla para Mendoza en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

El logro de la talentosa deportista del Club Alemán formó parte de una muy buena cosecha del taekwondo argentino en Panamá ya que en la misma jornada Mateo Gaona fue plata en +73kg. y Zoe Capolongo ganó el bronce en -55kg. Previamente, Bautista Liendro fue bronce en -48kg y Melissa González oro en -63kg.

Las otras medallas mendocinas en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026

La de Trini Bigetti es la tercera medalla mendocinos en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026.

La lasherina Melanie Acevedo ganó la de plata en los 57kg de boxeo tras caer en la final ante la brasileña Sara Dos Santos.

Luego, con Juan Ignacio López como capitán, la Selección argentina Sub 17 de fútbol fue medalla de plata tras perder la final con Paraguay por 1 a 0.

Además, Coral Di Silvestre tuvo una destacada labor y fue 4ta. en la competencia femenina de lanzamiento de martillo.