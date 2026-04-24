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Clásico mendocino

El titular de Independiente Rivadavia que está en duda para el clásico frente a Gimnasia y Esgrima

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima preparan sus respectivos once para enfrentarse en el clásico mendocino del próximo domingo en el Bautista Gargantini

Por UNO
Independiente Rivadavia prepara el once para enfrentar a Gimnasia y Esgrima en el clásico mendocino. Foto: Gentileza. 

Independiente Rivadavia prepara el once para enfrentar a Gimnasia y Esgrima en el clásico mendocino. Foto: Gentileza. 

Restan solo dos días para que se dispute el clásico del fútbol mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima. A contrarreloj trabajan los equipos para poder llegar de la mejor manera al cotejo que se llevará a cabo el domingo, en el Bautista Gargantini, a partir de las 15.

En Independiente Rivadavia, Alfredo Berti trabaja en el once que saltará a la cancha para enfrentar a Gimnasia y Esgrima en el clásico mendocino. La buena noticia para el DT es que Matías Fernández cumplió una fecha de suspensión ante Banfield -por llegar a la quinta amarilla- y estará nuevamente a disposición para volver a la titularidad. La incertidumbre para el entrenador leproso pasa por una pieza del mediocampo que suele ser habitual en su esquema.

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Mat&iacute;as Fern&aacute;ndez, quien volver&aacute; a la titularidad de Independiente Rivadavia, junto a Tom&aacute;s Bottari en el Maracan&aacute; previo al duelo ante Fluminense. Foto: Gentileza.&nbsp;

Matías Fernández, quien volverá a la titularidad de Independiente Rivadavia, junto a Tomás Bottari en el Maracaná previo al duelo ante Fluminense. Foto: Gentileza.

Alfredo Berti delinea el once de Independiente Rivadavia para enfrentar a Gimnasia y Esgrima en el clásico

Tomás Bottari es la duda que maneja Alfredo Berti para el clásico ante Gimnasia y Esgrima. El mediocampista arrastra una dolencia en su tobillo y su presencia aún no está confirmada para el domingo.

La realidad es que Bottari ha padecido esta afección por varias semanas en buena parte del semestre. Este hecho no le ha impedido estar en partidos claves para Independiente Rivadavia como el encuentro ante Fluminense en el Maracaná, o ante Rosario Central en el Gargantini. El mediocampista ha ido trabajando en su recuperación semana tras semana en medio de la competencia del torneo local y la Libertadores.

Ante Banfield, Bottari solo jugó los minutos finales debido a que Berti decidió preservarlo para este cruce de alto voltaje ante Gimnasia y Esgrima. Estos dos días que quedan de preparación serán claves para definir si es o no titular ante el Lobo.

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Tom&aacute;s Bottari es clave en el mediocampo de Independiente Rivadavia. Foto: Nicol&aacute;s R&iacute;os/Diario UNO.&nbsp;

Tomás Bottari es clave en el mediocampo de Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Bottari es una pieza fundamental para el DT de la Lepra. El volante aporta una gran lectura de juego no solo a la hora de distribuir sino también al momento de marcar a los rivales. Más de una vez ha aparecido como un bombero en la zona del fondo cuando el equipo ha quedado desordenado en defensa. Su presencia en el once aporta seguridad y entrega. Además, en sociedad con José Florentín (un poco más adelantado en el terreno) aportan solidez a ese sector de la cancha y ambos se presentan como el mediocampo ideal para Berti a la hora de proyectar el ataque de Independiente.

Quién reemplazaría a Tomás Bottari

En caso de que Tomás Bottari no fuera de la partida, en su lugar podría estar Gonzalo Ríos, Leonel Bucca o Rodrigo Atencio. Estos tres nombres han sido de recambio permanente para Alfredo Berti cuando el 5 titular no ha podido estar desde el inicio.

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