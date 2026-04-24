El titular de Independiente Rivadavia que está en duda para el clásico frente a Gimnasia y Esgrima

Alfredo Berti delinea el once de Independiente Rivadavia para enfrentar a Gimnasia y Esgrima en el clásico

Tomás Bottari es la duda que maneja Alfredo Berti para el clásico ante Gimnasia y Esgrima. El mediocampista arrastra una dolencia en su tobillo y su presencia aún no está confirmada para el domingo.

La realidad es que Bottari ha padecido esta afección por varias semanas en buena parte del semestre. Este hecho no le ha impedido estar en partidos claves para Independiente Rivadavia como el encuentro ante Fluminense en el Maracaná, o ante Rosario Central en el Gargantini. El mediocampista ha ido trabajando en su recuperación semana tras semana en medio de la competencia del torneo local y la Libertadores.

Ante Banfield, Bottari solo jugó los minutos finales debido a que Berti decidió preservarlo para este cruce de alto voltaje ante Gimnasia y Esgrima. Estos dos días que quedan de preparación serán claves para definir si es o no titular ante el Lobo.

tomas bottari copa Tomás Bottari es clave en el mediocampo de Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Bottari es una pieza fundamental para el DT de la Lepra. El volante aporta una gran lectura de juego no solo a la hora de distribuir sino también al momento de marcar a los rivales. Más de una vez ha aparecido como un bombero en la zona del fondo cuando el equipo ha quedado desordenado en defensa. Su presencia en el once aporta seguridad y entrega. Además, en sociedad con José Florentín (un poco más adelantado en el terreno) aportan solidez a ese sector de la cancha y ambos se presentan como el mediocampo ideal para Berti a la hora de proyectar el ataque de Independiente.

Quién reemplazaría a Tomás Bottari

En caso de que Tomás Bottari no fuera de la partida, en su lugar podría estar Gonzalo Ríos, Leonel Bucca o Rodrigo Atencio. Estos tres nombres han sido de recambio permanente para Alfredo Berti cuando el 5 titular no ha podido estar desde el inicio.