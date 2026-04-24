Alex Arce y César Rigamonti, referentes de la Lepra y el Lobo, anticiparon el clásico mendocino

"Lo tomamos con ganas y seriedad de poder ganar. Queremos disfrutarlo después de tantos años. Gimnasia es un club que viene creciendo y haciendo las cosas muy bien", seguró César Rigamonti por el lado de Gimnasia y Esgrima. "Vamos a jugar en nuestra casa, con nuestra gente y queremos darle una alegría a la gente", sumó Álex Arce en cuanto a Independiente.

"Los clásicos son un partido aparte" coincidieron ambos futbolistas. "Cada partido lo tomamos como una final", completó Arce, mientras que Rigamonti sostuvo que "no hay un favorito", resaltando la confianza que viene sumando el Lobo partido tras partido en Primera División.

Fortalezas que destacaron Arce y Rigamonti de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima respectivamente

"Somos un equipo solidario, nos ha tocado atravesar a lo largo del torneo diferentes situaciones. A veces hemos estado bien y otras no tanto. Pero siempre tenemos ese espíritu de revelarnos y dar lo mejor. Eso es una de las mayores virtudes que tiene nuestro equipo, que no va a dejar nada librado al azar y se va a entregar al máximo", sentenció Rigamonti y completó: "en lo individual, voy a tratar de aportar desde mi lugar y mantener el arco en cero".

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"Independiente viene demostrando que somos un grupo muy fuerte, convencido de lo que venimos haciendo. Vamos a salir de la misma manera que venimos proponiendo, dejando el 100% en cada pelota. En lo personal, voy a tratar de aportar lo mío y esperemos que sea con victoria para Independiente", aseguró el goleador del ascenso de la Lepra.

El presente del fútbol mendocino

Sobre el presente del fútbol mendocino, el paraguayo Arce afirmó: "El equipo viene dejando al fútbol mendocino en lo más alto y seguimos trabajando para conseguir cosas importantes"; mientras tanto el cordobés Rigamonti admitió: "Esto es lindo para toda la provincia, con los dos equipos en Primera División, compitiendo en gran forma, hacía tiempo que este clásico no se podía dar en Primera División y es un gran motivo de alegría para todos los mendocinos".

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