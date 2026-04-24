Lo que comenzó como una ruptura amorosa en 2019 terminó en una batalla judicial que hoy marca un precedente clave en Argentina sobre la responsabilidad digital en redes sociales. Una mujer fue condenada a indemnizar a su ex pareja con una suma que, tras la actualización de intereses acumulados desde que inició la demanda en 2020, alcanza aproximadamente los 30 millones de pesos.
Por decirle "cornudo" y "chizito" a su ex en las redes sociales deberá pagarle $30 millones
Ya no todo es válido en las redes sociales. Una mujer deberá pagarle una fortuna a su ex pareja por diversos ataques digitales
Durante seis años, el hombre, un ex agente de la Policía de La Rioja, fue blanco de un hostigamiento constante. Según consta en el expediente, la mujer utilizó perfiles propios y cuentas falsas para lanzar ataques directos que incluían insultos como "coimero", "cornudo" y "chizito", además de difundir mentiras sobre su salud privada.
El impacto no fue solo emocional: al ser funcionario público, estas acusaciones derivaron en sumarios administrativos que frenaron sus posibilidades de ascenso laboral.
Pruebas irrefutables y una denuncia falsa
Uno de los puntos más destacados del proceso fue cómo la Justicia logró vincular a la mujer con las cuentas anónimas. Aunque no se realizó una pericia informática de direcciones IP, el tribunal aplicó la "prueba indiciaria". Se comprobó que el lenguaje utilizado, los detalles íntimos y el tipo de acusaciones en los perfiles falsos eran idénticos a los de su cuenta personal; información que solo ella manejaba.
Asimismo, la investigación sacó a la luz que la mujer había radicado una denuncia por violencia de género que resultó ser falsa, la cual fue archivada tras demostrarse la inocencia del hombre.
Al respecto, el abogado de la víctima, Pablo Arrieta, fue tajante al señalar que "no cualquiera puede decir cualquier cosa sin tener consecuencias", subrayando la importancia de proteger los derechos de personas inocentes ante acusaciones fabricadas.
Finalmente, el fallo, que originalmente establecía una base de $4 millones aunque con la actualización esa suma subió a $4 millones, no solo exige el pago de la fortuna millonaria, sino que impone una medida reparatoria novedosa: la mujer debe publicar el veredicto en las mismas redes sociales donde realizó los escraches. En caso de no abonar la suma establecida, la Justicia ya autorizó el embargo de sus bienes y activos económicos para asegurar que el damnificado reciba su compensación.