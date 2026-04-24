Por decirle "cornudo" y "chizito" a su ex en las redes sociales deberá pagarle $30 millones

celular redes sociales imágenes IA Por agredir a su ex en las redes sociales, la justicia condenó a una mujer a pagar una fortuna. Imagen ilustrativa.

Pruebas irrefutables y una denuncia falsa

Uno de los puntos más destacados del proceso fue cómo la Justicia logró vincular a la mujer con las cuentas anónimas. Aunque no se realizó una pericia informática de direcciones IP, el tribunal aplicó la "prueba indiciaria". Se comprobó que el lenguaje utilizado, los detalles íntimos y el tipo de acusaciones en los perfiles falsos eran idénticos a los de su cuenta personal; información que solo ella manejaba.

Asimismo, la investigación sacó a la luz que la mujer había radicado una denuncia por violencia de género que resultó ser falsa, la cual fue archivada tras demostrarse la inocencia del hombre.

ver redes sociales de mi pareja Por "bardear" a su ex en las redes con términos ofensivos, la mujer deberá pagar alrededor de $30 millones de pesos. Imagen ilustrativa.

Al respecto, el abogado de la víctima, Pablo Arrieta, fue tajante al señalar que "no cualquiera puede decir cualquier cosa sin tener consecuencias", subrayando la importancia de proteger los derechos de personas inocentes ante acusaciones fabricadas.

Finalmente, el fallo, que originalmente establecía una base de $4 millones aunque con la actualización esa suma subió a $4 millones, no solo exige el pago de la fortuna millonaria, sino que impone una medida reparatoria novedosa: la mujer debe publicar el veredicto en las mismas redes sociales donde realizó los escraches. En caso de no abonar la suma establecida, la Justicia ya autorizó el embargo de sus bienes y activos económicos para asegurar que el damnificado reciba su compensación.