Descubrimiento de un jaguar de las nubes trae alivio: no había sido visto en 10 años

jaguar nubes Hasta este descubrimiento, pasaron 10 años sin ver a un jaguar de las nubes.

El último registro oficial en el Merendón databa del año 2016. Desde entonces, el equipo de monitoreo mantuvo la vigilancia con la esperanza de confirmar su retorno. La aparición de este miembro de la familia del leopardo sugiere que el hábitat conserva las condiciones necesarias para albergar depredadores grandes. Las estrategias de protección ambiental rindieron frutos tras años de esfuerzos constantes en el terreno.

Una conservación importante

La protección de los bosques nubosos comenzó en 1987 con el fin de resguardar las fuentes de agua dulce. Sin embargo, estas políticas también salvaron el hogar de gran cantidad de fauna silvestre. El descubrimiento actual refuerza la importancia de mantener estas áreas libres de fragmentación. El jaguar necesita extensiones amplias de tierra para prosperar y mantener sus poblaciones estables.

A pesar de las noticias positivas, la especie enfrenta amenazas graves por la pérdida de selvas y bosques. Los datos indican que estos felinos perdieron la mitad de su rango histórico de distribución. El trabajo de los guardaparques y el uso de tecnología resultan fundamentales para evitar la extinción. Cada registro nuevo aporta datos valiosos sobre el comportamiento de este animal en ecosistemas de montaña.