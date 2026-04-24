El reciente descubrimiento de un jaguar en la Sierra del Merendón genera optimismo entre los especialistas en conservación. Cámaras de vigilancia registraron a un macho joven a una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Los expertos bautizaron al ejemplar como un jaguar de las nubes debido a la elevación del terreno. Hacía una década que no existían pruebas de la presencia de este animal en la zona montañosa hondureña.
Descubrimiento de un jaguar de las nubes trae alivio: no había sido visto en 10 años
Cámaras de vigilancia captan a un jaguar macho en las montañas de Honduras, confirmando el éxito de los corredores biológicos protegidos
Los registros visuales ocurrieron el pasado 6 de febrero dentro de un bosque denso. Este hallazgo representa la mayor altitud documentada para la especie en el país. El felino, que pertenece al género leopardo, presentaba un estado de salud óptimo durante su paso frente a los sensores. La organización Panthera confirmó que estos avistamientos resultan sumamente extraños en tierras tan altas.
Éxito para el jaguar de las nubes
La presencia del felino valida el funcionamiento de los corredores biológicos que conectan Honduras con Guatemala. Estos espacios permiten que el animal se desplace libremente para buscar pareja o nuevos territorios. El área protegida actúa como un puente vital para la supervivencia de la especie en el continente americano. El ejemplar recorrió la zona sin interferencias humanas, lo cual demuestra la eficacia de las patrullas contra la caza furtiva.
El último registro oficial en el Merendón databa del año 2016. Desde entonces, el equipo de monitoreo mantuvo la vigilancia con la esperanza de confirmar su retorno. La aparición de este miembro de la familia del leopardo sugiere que el hábitat conserva las condiciones necesarias para albergar depredadores grandes. Las estrategias de protección ambiental rindieron frutos tras años de esfuerzos constantes en el terreno.
Una conservación importante
La protección de los bosques nubosos comenzó en 1987 con el fin de resguardar las fuentes de agua dulce. Sin embargo, estas políticas también salvaron el hogar de gran cantidad de fauna silvestre. El descubrimiento actual refuerza la importancia de mantener estas áreas libres de fragmentación. El jaguar necesita extensiones amplias de tierra para prosperar y mantener sus poblaciones estables.
A pesar de las noticias positivas, la especie enfrenta amenazas graves por la pérdida de selvas y bosques. Los datos indican que estos felinos perdieron la mitad de su rango histórico de distribución. El trabajo de los guardaparques y el uso de tecnología resultan fundamentales para evitar la extinción. Cada registro nuevo aporta datos valiosos sobre el comportamiento de este animal en ecosistemas de montaña.