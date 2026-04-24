El Mendozasaurus, el gigante dinosaurio que dominó Mendoza hace millones de años

Anatomía de un titán: Placas óseas y cuello robusto

Lo que hace al Mendozasaurus una figura fascinante para la ciencia no es solo su tamaño —que oscilaba entre los 18 y 27 metros de longitud— sino sus características anatómicas únicas:

Un cuello inusual: A diferencia de otros saurópodos de cuello estilizado, el Mendozasaurus poseía vértebras cervicales extremadamente anchas (hasta 1 metro de ancho), lo que le confería un cuello robusto y poderoso, con espinas neurales en forma de "abanico".

A diferencia de otros saurópodos de cuello estilizado, el Mendozasaurus poseía vértebras cervicales extremadamente anchas (hasta 1 metro de ancho), lo que le confería un cuello robusto y poderoso, con espinas neurales en forma de "abanico". Armadura natural: Los hallazgos revelaron la presencia de osteodermos , grandes placas óseas de unos 20 centímetros que cubrían su espalda, proporcionándole una protección similar a una armadura contra los depredadores de la época.

Los hallazgos revelaron la presencia de , grandes placas óseas de unos 20 centímetros que cubrían su espalda, proporcionándole una protección similar a una armadura contra los depredadores de la época. Peso colosal: Se estima que estos herbívoros pesaban entre 20 y 40 toneladas, desplazándose en manadas cerca de las riberas de los ríos.

mendozasaurus (2)

Importancia científica: El linaje de los gigantes

El estudio de sus restos, hallados en la formación Sierra Barrosa, ha sido fundamental para definir el clado Lognkosauria. Este grupo incluye a algunos de los dinosaurios más grandes que jamás caminaron sobre la Tierra, como el Argentinosaurus y el Patagotitan. El Mendozasaurus es considerado uno de los miembros más basales y mejor analizados de este linaje, lo que permite a los científicos entender cómo evolucionó el gigantismo en los dinosaurios sudamericanos.

Un hallazgo para la historia en Malargüe

Los trabajos de excavación, iniciados en 1998 en el área de Arroyo Seco, cerca del Cerro Guillermo, no solo recuperaron vértebras articuladas, sino también huesos de las extremidades y costillas. Este sitio se ha convertido en una ventana al pasado que permite reconstruir no solo la vida del dinosaurio, sino también el clima y la biodiversidad de la Cuenca Neuquina durante el Coniaciense.

En la actualidad, el Mendozasaurus es un símbolo del patrimonio paleontológico de Mendoza y un recordatorio de que, bajo el suelo mendocino, aún descansan los secretos de los gigantes que dominaron el mundo mucho antes que nosotros.

Mendozasaurus Así se vería el Mendozasaurus. Fuente: Gemini

Datos clave sobre el dinosaurio Mendozasaurus