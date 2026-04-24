Lo confirman los científicos: este continente podría partirse antes de lo esperado

La investigación se centró en el Rift de Turkana, una extensión que abarca territorios de Kenia y Etiopía. En este punto exacto, el continente experimenta una tensión que estira la tierra hacia direcciones opuestas. El estudio realizado por especialistas de la Universidad de Columbia determinó que el proceso de división progresó de forma considerable. Los datos obtenidos mediante ondas sonoras en el subsuelo confirmaron que la profundidad de la corteza es de apenas trece kilómetros en el centro de la grieta.

Avances detectados por científicos

El equipo de científicos notó que la debilidad de la tierra en esta región responde a procesos de estiramiento antiguos. Estas fuerzas geológicas provocan que el centro de la falla pierda grosor de manera acelerada. Aunque la separación total demorará millones de años, la fragilidad actual del terreno marca un hito en la historia del continente. La formación de un nuevo cuerpo de agua surge como la consecuencia inevitable de este desplazamiento tectónico.