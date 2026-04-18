Científicos argentinos explican cómo el pez cebra reconstruye órganos dañados en tiempo récord

De esta forma, los resultados determinaron que el pez cebra puede recuperar hasta el 90% de la funcionalidad de estos órganos en apenas una semana. Esto ocurre gracias a algunos tipos de células que, ante una lesión, adquieren propiedades similares a las células madre y son capaces de reconstruir completamente el tejido.

pez cebra (2) El proceso se guía por la comunicación entre células, permitiendo recuperar completamente la función del órgano.

La investigación usó experimentos en laboratorio con simulaciones computacionales logrando identificar un mecanismo clave donde las células “detectan” su entorno y comienzan a dividirse hasta alcanzar una cantidad específica de células vecinas, momento en el que se detiene la regeneración.

Este hallazgo no solo explica cómo funciona este proceso en el pez cebra, sino que también permite abrir nuevas líneas de investigación y sobre todo para entender cómo lo hacen otras especies, lo que podría ser el primer paso hacia avances que, en un futuro, permitan recuperar funciones hoy consideradas irreversibles, como la audición.