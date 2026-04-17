Descubrimiento sobre las langostas confirma una cruel práctica de los cocineros

Pruebas de laboratorio sobre el sufrimiento

El equipo de trabajo utilizó aspirina y lidocaína para evaluar la sensibilidad de los ejemplares. El grupo que no recibió medicamentos mostró una respuesta defensiva inmediata ante el estímulo eléctrico. Por el contrario, los sujetos tratados con fármacos redujeron sus intentos de huida de manera drástica y evidente.

Aquel descubrimiento permitió diferenciar un simple reflejo muscular de una experiencia sensorial interna. Según los datos obtenidos, el uso de medicinas bloqueó los receptores nerviosos encargados de transmitir la señal de dolor hacia el centro de procesamiento del animal. Esta evidencia refuerza la idea de que estos crustáceos son seres sintientes.

langosta hervida Los científicos experimentaron con langostas a las que les dieron calmantes.

Avances legislativos para la protección animal

Países como Suiza, Noruega, Nueva Zelanda y Austria ya prohibieron el método de cocción tradicional por razones éticas. En el Reino Unido, las langostas y los pulpos figuran ahora bajo normativas de protección específicas. "Es importante preocuparse por cómo tratamos y matamos a los crustáceos, al igual que lo hacemos con los pollos y las vacas", sostuvo Sneddon.

Los científicos proponen alternativas como el aturdimiento eléctrico previo antes de procesar el alimento. Estas medidas buscan evitar que el animal pase por situaciones de agonía prolongada en el agua caliente. La comunidad internacional evalúa extender estas prohibiciones para asegurar un trato más humano en los mercados y restaurantes.