Un reciente descubrimiento científico sobre el sistema nervioso de las langostas generó un fuerte debate en la industria gastronómica. Expertos de distintas universidades analizaron el comportamiento de estos animales ante estímulos externos. Los resultados demostraron que poseen la capacidad biológica de procesar sensaciones desagradables de forma compleja.
Descubrimiento sobre las langostas confirma una cruel práctica de los cocineros
Un nuevo descubrimiento de científicos determinó que estos crustáceos perciben estímulos negativos y experimentan sufrimiento físico real
Los científicos responsables de la investigación centraron sus pruebas en la respuesta a descargas eléctricas. Durante los experimentos, observaron que los ejemplares reaccionaban con movimientos bruscos de su cola para intentar escapar del origen de la molestia. Este comportamiento disminuyó notablemente cuando se aplicaron analgésicos humanos sobre los animales.
La presencia de dolor en estos invertebrados motivó un pedido global para modificar las leyes de bienestar animal. Diversos especialistas sugieren que hervir a estos seres mientras aún permanecen vivos resulta una técnica innecesaria. "El hecho de que los analgésicos desarrollados para humanos también funcionen en las langostas muestra cuán similar funcionamos", afirmó Lynne Sneddon, profesora de la Universidad de Gotemburgo.
Pruebas de laboratorio sobre el sufrimiento
El equipo de trabajo utilizó aspirina y lidocaína para evaluar la sensibilidad de los ejemplares. El grupo que no recibió medicamentos mostró una respuesta defensiva inmediata ante el estímulo eléctrico. Por el contrario, los sujetos tratados con fármacos redujeron sus intentos de huida de manera drástica y evidente.
Aquel descubrimiento permitió diferenciar un simple reflejo muscular de una experiencia sensorial interna. Según los datos obtenidos, el uso de medicinas bloqueó los receptores nerviosos encargados de transmitir la señal de dolor hacia el centro de procesamiento del animal. Esta evidencia refuerza la idea de que estos crustáceos son seres sintientes.
Avances legislativos para la protección animal
Países como Suiza, Noruega, Nueva Zelanda y Austria ya prohibieron el método de cocción tradicional por razones éticas. En el Reino Unido, las langostas y los pulpos figuran ahora bajo normativas de protección específicas. "Es importante preocuparse por cómo tratamos y matamos a los crustáceos, al igual que lo hacemos con los pollos y las vacas", sostuvo Sneddon.
Los científicos proponen alternativas como el aturdimiento eléctrico previo antes de procesar el alimento. Estas medidas buscan evitar que el animal pase por situaciones de agonía prolongada en el agua caliente. La comunidad internacional evalúa extender estas prohibiciones para asegurar un trato más humano en los mercados y restaurantes.