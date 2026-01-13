Mbappé, en el ojo de la tormenta tras la salida de Xabi Alonso

Sin embargo, su paso por el Merengue quedó muy lejos de lo planificado ya que disputó los siguientes torneos donde no ganó ninguno: LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League y Mundial de Clubes.

Tras su despido, de "común acuerdo" según el comunicado de prensa, se expresó en sus redes sociales: "Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad".

Luego de las palabras iniciales, le dio lugar a los agradecimientos donde prefirió no individualizar: "Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y su apoyo".

"Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", concluyó el mensaje del ex técnico del Real Madrid.

Voces cruzadas en torno al papel de Mbappé en el despido de Xabi Alonso

Mientras que los diarios españoles acusan a Kylian Mbappé de desobedecer a su entrenador dejando en evidencia un quiebre en la relación entre los jugadores y Xabi Alonso (además de dar a conocer una lucha de egos y de poder dentro del vestuario), desde la prensa francesa aseguran que en realidad el delantero quiso salvar la envestidura del técnico.

L´Equipe explicó que la buena relación entre Mbappé y Xabi Alonso excedía lo profesional, mientras que dentro de la cancha el francés siempre respondió con goles ya que fue el goleador absoluto del ciclo con 29 goles.

El medio galo también puso en valor que el delantero sufrió un esguince en la rodilla izquierda en la práctica realizada el 30 de diciembre por lo que el cuerpo médico recomendó estar afuera de las canchas - al menos - por tres semanas; sin embargo fue el propio Mbappé quien decidió arriesgarse y viajó a Arabia Saudita un día después del partido donde vencieron al Atlético Madrid en semifinales de la Supercopa de España con el objetivo de colaborar en la final para que Xabi Alonso se mantuviera en el cargo.

Kylian Mbappé - Despedida a Xabi Alonso Kylian Mbappé le dedicó un mensaje de despedida a Xabi Alonso.

Ya con el entrenador fuera del Real Madrid, el capitán del seleccionado francés fue uno de los primeros en expresarse en las redes sociales: "Fue corto, pero un placer jugar y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde día 1. Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras y sabía muchas cosas del fútbol. La mejor de las suertes en tu próximo capítulo".