¡Bombazo! Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid: quién lo reemplazará

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club", continúa explicando el comunicado.

El Real Madrid siempre será su casa. El Real Madrid siempre será su casa.

"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", concluyó el anuncio de la Casa Blanca del fútbol.

Tras el despido de Xabi Alonso ya tienen a su reemplazante

Tal como dice el dicho "a rey muerto, rey puesto", desde la dirigencia presidida por Florentino Pérez comunicaron quién será el reemplazante de Xabi Alonso y se trata de otro viejo conocido por la Casa Blanca: Álvaro Arbeloa.

Desde el Real Madrid explicaron las decisiones que han llevado a elegirlo como técnico del primer equipo: "Ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020".

Álvaro Arbeloa Álvaro Arbeloa es el reemplazo de Xabi Alonso.

El CV también indica que "dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025".

Además, la etapa del lateral como jugador blanco también es gloriosa ya que fue parte de una de las etapas más exitosas de la historia del club. Arbeloa estuvo en los Merengues entre 2009 y 2016, disputando 238 partidos oficiales donde ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

También fue un jugador fundamental en la selección de España donde ganó el Mundial 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional.