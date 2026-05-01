El vínculo entre los ciclos astronómicos y el cuidado personal es una de las tradiciones más antiguas de la humanidad. Aunque la ciencia moderna no ha validado una relación directa entre las fases de la luna y la regeneración del cabello, la práctica de sincronizar el paso por la peluquería con el calendario lunar sigue siendo un pilar en los rituales de belleza de muchas culturas. En este sentido, a continuación conocerás cuáles son los mejores días de mayo para cortarte el pelo.
Calendario lunar: cuáles son los mejores días de mayo para cortarse el pelo, según las fases de la luna
Si estás por cortarte el pelo, es fundamental conocer qué día conviene hacerlo de acuerdo a lo que dicta el calendario lunar
Estos son los mejores días para cortarte el pelo, según el calendario lunar
Según cuenta el sitio especializado Vanidades, el calendario lunar nos ofrece fechas claves para realizar el corte de pelo. Todo esto variará según el objetivo perseguido. Por ejemplo, si buscamos fortalecimiento y reparación es fundamental hacerlo en Luna Llena; pero si la finalidad es un crecimiento acelerado, el día sugerido es cuando haya Luna Cuarto Creciente.
- Corte de pelo para fortalecer y reparar
Según el calendario lunar, quienes tengan un cabello fino, quebradizo o que ha sufrido daños por procesos químicos deberán cortarse los días de Luna Llena, es decir, los días 1, 2 y 31 de mayo. Cortarse el pelo en estas fechas no busca necesariamente longitud, sino vitalidad. La energía lunar favorece la regeneración de la fibra, logrando que el cabello crezca con mayor grosor y resistencia desde la raíz.
- Corte de pelo para un crecimiento acelerado
Si el objetivo principal es ganar centímetros en el menor tiempo posible, la atención debe centrarse en la fase de Cuarto Creciente. El periodo óptimo para este fin comienza el 23 de mayo y se extiende hasta el 30 de mayo. Es el intervalo predilecto para quienes están dejando crecer su melena y desean estimular su actividad folicular.
- Corte de pelo de mantenimiento y control
Las personas que deseen un crecimiento pelo y no perder la forma de la melena, tendremos que realizar el corte de pelo cuando la fase lunar sea Cuarto Menguante. En este sentido, el calendario lunar sugiere visitar la peluquería de 10 al 15 de mayo.
Finalmente, el calendario lunar también advierte sobre un día específico en el que se debe evitar cualquier intervención: el 16 de mayo, día de Luna Nueva. En este punto del ciclo, se considera que la energía está retraída y concentrada en el bulbo piloso. Someter al cabello a un corte durante esta fase podría debilitar el tallo capilar y hacerlo más propenso a la caída o al deslucimiento.