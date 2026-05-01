Calendario lunar: cuáles son los mejores días de mayo para cortarse el pelo, según las fases de la luna

calendario lunar corte de pelo Calendario lunar: cuáles son los mejores días para cortarse el pelo.

Corte de pelo para un crecimiento acelerado

Si el objetivo principal es ganar centímetros en el menor tiempo posible, la atención debe centrarse en la fase de Cuarto Creciente. El periodo óptimo para este fin comienza el 23 de mayo y se extiende hasta el 30 de mayo. Es el intervalo predilecto para quienes están dejando crecer su melena y desean estimular su actividad folicular.

Corte de pelo de mantenimiento y control

Las personas que deseen un crecimiento pelo y no perder la forma de la melena, tendremos que realizar el corte de pelo cuando la fase lunar sea Cuarto Menguante. En este sentido, el calendario lunar sugiere visitar la peluquería de 10 al 15 de mayo.

corte de pelo mujer Descubrí cuándo cortarte el pelo según el objetivo perseguido y las fases lunares.

Finalmente, el calendario lunar también advierte sobre un día específico en el que se debe evitar cualquier intervención: el 16 de mayo, día de Luna Nueva. En este punto del ciclo, se considera que la energía está retraída y concentrada en el bulbo piloso. Someter al cabello a un corte durante esta fase podría debilitar el tallo capilar y hacerlo más propenso a la caída o al deslucimiento.