Chelsea eligió quién será el nuevo técnico de Enzo Fernández

Liam Rosenior Chelsea ya tiene a su nuevo entrenador.

El entrenador de 41 años viene de darle el debut al Racing de Estrasburgo por primera vez en 19 años: "Creo profundamente en el trabajo de equipo, con unidad, solidaridad, en el hecho de trabajar los unos por los otros, y esos valores estarán en el corazón de todo lo que hagamos. Serán el fundamento de nuestro éxito".

“Creo profundamente en el trabajo en equipo, la unidad y la colaboración; estos valores estarán en el centro de todo lo que hagamos y serán la base de nuestro éxito”, continuó el inglés.

Refiriéndose a los hinchas, manifestó: "Quiero que nuestros hinchas se sientan orgullosos de quiénes somos y de lo que representamos en cada partido. Son el alma de este club enorme, histórico y de gran dimensión. No puedo esperar para conocerlos a todos. No puedo esperar para comenzar".

Se despidió el ex técnico del Chelsea

Enzo Maresca dejó de ser el técnico del Chelsea de manera sorpresiva ya que su etapa en el club fue positiva al punto que se consagró en la UEFA Conference League 2024-25 y en el Mundial de Clubes 2025. Fue por eso que ahora escribió una carta donde se despide del club inglés, de los hinchas y de los jugadores.

"Mi andadura en el Chelsea comenzó en la fase previa de la fase final de la Conference League. Ahora dejo este club con tranquilidad y con la certeza de que un club tan prestigioso como el Chelsea está exactamente donde se merece estar", comenzó explicando el entrenador italiano.

El ex entrenador se mostró eufórico por los importantes títulos obtenidos: "Quiero agradecer a los aficionados su apoyo durante los últimos 18 meses. Ese apoyo fue clave en nuestra lucha por alcanzar la Liga de Campeones y en la conquista de los títulos de la Liga de Conferencias y el Mundial de Clubes. ¡Victorias que siempre guardaré en mi corazón!".

"También me gustaría expresar mi especial agradecimiento a los jugadores que me han acompañado en este viaje. Deseo lo mejor a todos los que han compartido conmigo nuestros éxitos y seguirán haciéndolo en el futuro", concluyó Enzo Maresca quien dirigió en el Chelsea a Enzo Fernández, Facundo Buonanotte y a Alejandro Garnacho.