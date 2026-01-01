Inicio Ovación Fútbol Chelsea
Premier League

Empezó de la peor manera el 2026: Chelsea despidió al entrenador Enzo Maresca

Chelsea confirmó la destitución del entrenador Enzo Maresca en las primeras horas del 2026. En el club blue juegan Enzo Fernández y Alejandro Garnacho

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Enzo Maresca dejó de ser el entrenador del Chelsea.

Enzo Maresca dejó de ser el entrenador del Chelsea.

Chelsea confirmó la destitución del entrenador Enzo Maresca en las primeras horas del 2026 a pesar de ganar el Mundial de Clubes 2025. La entidad inglesa -donde juegan Enzo Fernández y Alejandro Garnacho- emitió un breve comunicado oficial sobre la salida del DT a pesar de que su contrato estaba vigente hasta 2029.

"Durante su etapa en el Club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos su contribución", se puede leer en el texto oficial que publicó Chelsea en las redes sociales.

Enzo Maresca.jpg

En el mismo mensaje, la institución bk¡lue explicó el motivo del desdpido de Maresca al decir: "Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro".

Las razones de la salida de Enzo Maresca del Chelsea

Ya había versiones en los últimos días en Inglaterra sobre una salida anticipada del DT. En las últimas horas, distintos medios daban por terminado el vínculo, pese a que el contrato vigente se extendía hasta 2029, con una cláusula opcional para prolongarlo un año más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChelseaFC/status/2006701497929908632&partner=&hide_thread=false

El desgaste deportivo y las tensiones internas aceleraron el desenlace. A esto se sumaron los resultados irregulares y la relación tirante con los directivos, que fueron factores determinantes para que se tomara la decisión de cortar el proceso.

Tras la ida de Maresca, comenzaron a aparecer posibles reemplazos. El nombre que primero trascendió fue el de Xavi, aunque por ahora no hubo contactos formales con el exentrenador del Barcelona.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas