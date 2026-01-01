Empezó de la peor manera el 2026: Chelsea despidió al entrenador Enzo Maresca

"Durante su etapa en el Club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos su contribución", se puede leer en el texto oficial que publicó Chelsea en las redes sociales.

En el mismo mensaje, la institución bk¡lue explicó el motivo del desdpido de Maresca al decir: "Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro".