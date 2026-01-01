Empezó de la peor manera el 2026: Chelsea despidió al entrenador Enzo Maresca

Las razones de la salida de Enzo Maresca del Chelsea
Ya había versiones en los últimos días en Inglaterra sobre una salida anticipada del DT. En las últimas horas, distintos medios daban por terminado el vínculo, pese a que el contrato vigente se extendía hasta 2029, con una cláusula opcional para prolongarlo un año más.
El desgaste deportivo y las tensiones internas aceleraron el desenlace. A esto se sumaron los resultados irregulares y la relación tirante con los directivos, que fueron factores determinantes para que se tomara la decisión de cortar el proceso.
Tras la ida de Maresca, comenzaron a aparecer posibles reemplazos. El nombre que primero trascendió fue el de Xavi, aunque por ahora no hubo contactos formales con el exentrenador del Barcelona.