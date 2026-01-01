Rev Inter Banco Nación: la nueva sorpresa con la que se encontraron los clientes tras el error bancario

Así como aparecieron créditos extraordinarios de hasta $700.000 y 300 dólares, los clientes del Banco Nación ahora registran un negativo de igual monto.

Qué pasa con los clientes del Banco Nación que gastaron el extra depositado por error

Así como hay clientes que dejaron en stand-by sus cuentas, a la espera de que el Banco Nación revirtiera el crédito; otros lo gastaron o transfirieron, con o sin mala fe.

Sobre esas cuentas, habiéndose tratado de un depósito erróneo, también procederá la reversión y, en caso de no encontrar saldo, en las cuentas aparecerá un rojo por el monto que corresponda.

Lo que resta conocer de manera oficial es si, una vez que culminen los días inhábiles por las fiestas de fin de año, el Banco Nación hará correr intereses hasta tanto poder hacerse de ese dinero mal habido. Y, en su caso, si los clientes podrán efectuar un reclamo y evitar la punición.

Qué significa Rev Inter Banco Nación

Banco Nación comenzó a deshacer el crédito de intereses que impactó previamente en la cuenta.

Esa leyenda suele encontrarse cuando se acreditan intereses por error o el banco detecta un cálculo mal aplicado. En este caso, significa que está anulando un rendimiento en pesos o en dólares que adjudicó por un error técnico.

El secretario gremial de La Bancaria Mendoza, Sergio Giménez, había advertido en diálogo con Diario UNO que esto iba a suceder y aconsejó a los clientes que mantuviesen el crédito extra recibido en sus cuentas hasta tanto el Banco Nación revirtiera el movimiento.