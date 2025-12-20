Enzo Fernández ingresó y cambió el partido: Chelsea rescató un empate ante Newcastle

Tras el empate, el Chelsea quedó en la cuarta posición de la Premier League con 29 puntos, aunque comienza a despedirse de la pelea por el título, ya que podría finalizar la fecha 17ma fecha a 10 puntos del líder Manchester City.
El Newcastle, por su parte, está momentáneamente undécimo con 22 unidades.
El Newcastle, que es dirigido por el inglés Eddie Howe, empezó ganando rápidamente gracias a los goles del alemán Nick Woltemade a los 4 y 20 minutos del primer tiempo.
El Chelsea descontó en el comienzo del segundo tiempo por medio del inglés Reece James, mientras que a los 21 del complemento llegó el empate mediante el delantero brasilero Joao Pedro.
Los partidos de este sábado de la Premier League:
- Newcastle 2 - Chelsea 2
- Wolverhampton 0 - Brentford 2
- Manchester City 3 - West Ham 0
- Bournemouth 1 - Burnley 1
- Brighton 0 - Sunderland 0
- Tottenham - Liverpool a las 14:30
- Everton - Arsenal a las 17
- Leeds - Crystal Palace a las 17