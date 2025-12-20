Inicio Ovación Fútbol Enzo Fernández
Enzo Fernández ingresó y cambió el partido: Chelsea rescató un empate ante Newcastle

El Chelsea pudo rescatar un empate 2-2 como visitante ante el Newcastle por la fecha 17 de la Premier League. Fue fundamental el ingreso de Enzo Fernández en el Blue

Gustavo Privitera
Enzo Fernández volvió a ser decisivo en el Chelsea.

El Chelsea rescató un empate 2-2 como visitante ante el Newcastle este sábado, por la fecha 17 de la Premier League inglesa. Fue fundamental el ingreso del volante campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 Enzo Fernández en el Blue, mientras que el delantero Alejandro Garnacho jugó todo el partido.

Sin embargo, el Chelsea se quedó con un sabor amargo ya que podría terminar la fecha muy lejos de la pelea por el liderazgo en la Premier League.

Enzo Fernández festeja uno de los goles del Chelsea.

El ingreso de Enzo Fernández le dio orden al equipo del italiano Enzo Maresca y por ello consiguió un empate.

Tras el empate, el Chelsea quedó en la cuarta posición de la Premier League con 29 puntos, aunque comienza a despedirse de la pelea por el título, ya que podría finalizar la fecha 17ma fecha a 10 puntos del líder Manchester City.

El Newcastle, por su parte, está momentáneamente undécimo con 22 unidades.

El Newcastle, que es dirigido por el inglés Eddie Howe, empezó ganando rápidamente gracias a los goles del alemán Nick Woltemade a los 4 y 20 minutos del primer tiempo.

El Chelsea descontó en el comienzo del segundo tiempo por medio del inglés Reece James, mientras que a los 21 del complemento llegó el empate mediante el delantero brasilero Joao Pedro.

Los partidos de este sábado de la Premier League:

  • Newcastle 2 - Chelsea 2
  • Wolverhampton 0 - Brentford 2
  • Manchester City 3 - West Ham 0
  • Bournemouth 1 - Burnley 1
  • Brighton 0 - Sunderland 0
  • Tottenham - Liverpool a las 14:30
  • Everton - Arsenal a las 17
  • Leeds - Crystal Palace a las 17

