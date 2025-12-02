Enzo Fernández reveló su deseo más grande en la Selección argentina y habló sobre su momento más difícil

Sabemos que podría ser el último Mundial de Messi, así que haremos todo lo posible para retener la corona. Sabemos que podría ser el último Mundial de Messi, así que haremos todo lo posible para retener la corona.

"Es lo que nuestra selección debe hacer. La gente en Argentina es muy apasionada y siempre quiere más", sostuvo el capitán del Chelsea.

Además, se colocó junto a Alexis Mac Allister y Julián Álvarez como miembros de una nueva camada de futbolísticas, mientras que destacó nuevas figuras que seguramente serán parte de la próxima: "Ahora se suman jóvenes como Mastantuono y Echeverri".

También puso en valor el plantel que se ha logrado de la mano de Lionel Scaloni: "La actitud y el liderazgo son fundamentales. El grupo es sólido, dentro y fuera del campo. Las sensaciones son positivas".

Fernández lleva 38 partidos con la Selección argentina, con cinco goles y dos títulos: "A nivel personal, sueño con ser el capitán de Argentina. Me sentiría honrado de llevar la cinta, pero no depende de mí. Es una decisión del cuerpo técnico. No sé cuándo sucederá. El tiempo lo dirá", explicó.

Enzo Fernandez Enzo Fernández se convirtió en un jugador fundamental del equipo inglés.

El momento más difícil de Enzo Fernández

Luego de consagrarse con en la Copa América 2024 se mostró cantando una canción viral que tenía dosis de racismo, por lo que fue criticado y su futuro en Chelsea estuvo en duda: "Fue una época muy difícil para mí personalmente y la sufrí mucho. Siempre entendí la postura de mis compañeros, así que lo primero que hice fue llamarlos y decirles que no me iba de vacaciones porque quería volver para hablar con ellos en persona y contarles qué tipo de persona soy y cuáles son mis valores".

Lo entendieron y ahora nos llevamos bien. Todo se apagó y ahora hay muy buena armonía en el vestuario. Lo entendieron y ahora nos llevamos bien. Todo se apagó y ahora hay muy buena armonía en el vestuario.

"Fue un momento de euforia en el que no quería herir a nadie. Era solo una canción que cantamos en Argentina como parte del ‘folclore del fútbol’, como le llamamos", aunque fue autocrítico con todo lo que sucedió alrededor y pidió disculpas: "Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje sumamente ofensivo y no hay excusa alguna para esas palabras".

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y pido disculpas por dejarme llevar por la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad", declaró.

Además de no tomarse vacaciones para hablar con sus compañeros de Chelsea, el ex River Plate pidió disculpas de manera pública y privada y realizó una donación voluntaria a una organización benéfica dedicada a combatir la discriminación.

El apoyo del club fue fundamental al punto que era vice capitán detrás de Reece James, pero ante su lesión debió hacerse cargo de la cinta, rol que ocupó de manera eficiente conduciendo al equipo a campeonar en dos títulos internacionales: la Conference League 2024/25 y el Mundial de Clubes 2025.

Los títulos de Enzo Fernández

En total el jugador surgido en River Plate ha ganado nueve títulos grupales, con la particularidad que ganó torneos todos los años desde que debutó en 2019 con la camiseta del Millo: