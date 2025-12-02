La única provincia en Argentina cuyo barrio solo tiene calles con nombres de mujeres: de cuál se trata

En el corazón de la Ciudad de Buenos Aires existe un barrio que no solo se destaca por su arquitectura, grandes edificios y su vida gastronómica, sino también por un detalle único en el país: todas sus calles llevan nombres de mujeres. Se trata de Puerto Madero, uno de los barrios más jóvenes y emblemáticos de la capital argentina.
Este rasgo responde a una decisión histórica que buscó rendir homenaje a mujeres que dejaron una huella en la cultura, la ciencia, la literatura, la política y la historia argentina y latinoamericana.
Puerto Madero: el barrio argentino que solo tiene calles con nombres de mujeres
En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias y barrios se erigen como testimonios vivos de su historia, cada nombre como un hilo que nos conecta con los pueblos originarios, colonizadores y la amalgama de influencias extranjeras e incluso con mujeres. Hoy nos adentramos en la historia de Puerto Madero y por qué el nombre que lleva sus calles.
Puerto Madero comenzó su transformación en la década de 1990, cuando la antigua zona portuaria quedó en desuso y se decidió convertirla en un nuevo polo urbano. En ese proceso de urbanización se eligió una característica distintiva: sus calles honrarían exclusivamente a mujeres destacadas. Esta resolución convirtió al barrio en un espacio simbólico que reconoce el rol femenino en la historia, la ciencia, la cultura y la política de Argentina y del mundo.
Allí, cada calle cuenta la historia de una mujer que dejó una marca profunda. Algunos son:
- Aimé Painé
- Alicia Moreau de Justo
- Azucena Maizani
- Azucena Villaflor
- Cecilia Grierson
- Carolina Elena Lorenzini
- Elvira Rawson de Dellepiane
- Emma de la Barra
- Encarnación Ezcurra
- Fenia Chertkoff
- Juana Manuela Gorriti
- Juana Manso
- Julieta Lanteri
- Magdalena (Macacha) Güemes de Tejada
- Manuela Saenz
La historia de Puerto Madero
Este el barrio más joven de la Ciudad de Buenos Aires. Su historia comienza cuando se decidió armar una infraestructura portuaria adecuada, lo que dio origen a un importante debate en torno a dos proyectos: el del ingeniero Luis A. Huergo y el del comerciante Eduardo Madero.
La propuesta de Madero, que preveía la ubicación del puerto en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, fue aprobada por el Congreso de la Nación en 1882 y las obras se inauguraron en 1897, siendo una ciudad que ha ido creciendo y modernizándose con el paso del tiempo.