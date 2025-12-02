La única provincia en Argentina cuyo barrio solo tiene calles con nombres de mujeres: de cuál se trata

Puerto madero, buenos aires, argentina (2) Puerto Madero es el barrio más joven de la Ciudad de Buenos Aires.

Puerto Madero comenzó su transformación en la década de 1990, cuando la antigua zona portuaria quedó en desuso y se decidió convertirla en un nuevo polo urbano. En ese proceso de urbanización se eligió una característica distintiva: sus calles honrarían exclusivamente a mujeres destacadas. Esta resolución convirtió al barrio en un espacio simbólico que reconoce el rol femenino en la historia, la ciencia, la cultura y la política de Argentina y del mundo.

Allí, cada calle cuenta la historia de una mujer que dejó una marca profunda. Algunos son:

Aimé Painé

Alicia Moreau de Justo

Azucena Maizani

Azucena Villaflor

Cecilia Grierson

Carolina Elena Lorenzini

Elvira Rawson de Dellepiane

Emma de la Barra

Encarnación Ezcurra

Fenia Chertkoff

Juana Manuela Gorriti

Juana Manso

Julieta Lanteri

Magdalena (Macacha) Güemes de Tejada

Manuela Saenz

Puerto madero, buenos aires, argentina (1) La arquitecta Josefina Piana fue quien decidió poner el nombre de mujeres en las calles de Puerto Madero para visibilizar el rol de las mujeres en la historia.

La historia de Puerto Madero

Este el barrio más joven de la Ciudad de Buenos Aires. Su historia comienza cuando se decidió armar una infraestructura portuaria adecuada, lo que dio origen a un importante debate en torno a dos proyectos: el del ingeniero Luis A. Huergo y el del comerciante Eduardo Madero.

La propuesta de Madero, que preveía la ubicación del puerto en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, fue aprobada por el Congreso de la Nación en 1882 y las obras se inauguraron en 1897, siendo una ciudad que ha ido creciendo y modernizándose con el paso del tiempo.