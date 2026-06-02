Luis Caputo: "Puede haber una invasión extraterrestre, pero Kicillof no será presidente"

"Puede haber un shock externo, una crisis global o una invasión extraterrestre, pero ese hombre no va a ser presidente de este país nunca en su vida", sentenció de forma categórica el titular de la cartera económica. El funcionario fundamentó su afirmación señalando que la sociedad argentina ganó madurez y ya no convalida las recetas asociadas al anterior modelo kirchnerista.

En su discurso, el ministro de Economía vinculó de forma directa al mandatario provincial con los desajustes estructurales que debió afrontar la actual administración. Según su visión, la gestión previa representó una de las etapas más complejas de la historia reciente, caracterizada por la emisión descontrolada y el desequilibrio fiscal recurrente que afectó a la provincia y al país.

luis caputo y jjavier milei El ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente, Javier Milei. Foto:: X de Javier Milei

El optimismo de Luis Caputo por el superávit fiscal

Más allá de las definiciones políticas, el ex secretario de Finanzas repasó los principales indicadores de su gestión ante el auditorio corporativo. En su exposición, remarcó que el ordenamiento de las cuentas públicas es innegociable para el gobierno nacional y afirmó con contundencia que "lo peor ya pasó", enfatizando los signos de estabilización.

"El resultado positivo de las cuentas públicas llegó para quedarse, no es un hecho estacional ni una casualidad", sostuvo Luis Caputo. En ese sentido, argumentó que los pilares del programa oficial permitieron desacelerar la inflación mayorista y alejar el escenario de una hiperinflación.

El funcionario instó a los ejecutivos de las principales compañías a acelerar los procesos de inversión privada. Según sus palabras, el Estado ya cumplió con la tarea de estabilizar las variables macroeconómicas, por lo que el crecimiento genuino dependerá ahora del dinamismo y de los proyectos de los diferentes sectores productivos.

El análisis de Luis Caputo sobre el cepo y el dólar

En el plano estrictamente técnico, el ministro abordó las dudas de los operadores del mercado financiero respecto al levantamiento de las restricciones cambiarias. Evitó precisar fechas exactas para el fin del cepo, argumentando que las decisiones apresuradas podrían poner en riesgo los logros obtenidos en materia de acumulación de reservas.

"No nos vamos a apurar porque el tiempo está de nuestro lado. Remover las restricciones requiere cumplir con fases previas de saneamiento del Banco Central", explicó el funcionario ante la consulta de los analistas financieros presentes en el encuentro institucional que finalizó por la tarde.

Luis Caputo también descartó de plano una devaluación abrupta de la moneda nacional en el corto plazo. El funcionario ratificó la continuidad del esquema de devaluación controlada del dos por ciento mensual y minimizó las presiones de ciertos sectores exportadores que demandan una corrección más acelerada del tipo de cambio oficial para liquidar sus divisas.

Caputo pronosticó que el índice de precios al consumidor (IPC) continuará con su tendencia a la baja en los próximos meses, consolidando los resultados de la política monetaria restrictiva. Concluyó su mensaje reafirmando el compromiso con la previsibilidad jurídica para atraer capitales que impulsen la reactivación económica y estabilicen el mercado del dólar.