Árbol de navidad: por qué recomiendan colocarle una cinta roja y para qué sirve

Desde hace añares, el color rojo se asocia con la vitalidad y la fuerza, y se utiliza para crear un ambiente armonioso y próspero en el hogar, de acuerdo con diversas creencias y prácticas como el Feng Shui.

Al colocar la cinta roja, se busca canalizar y amplificar la energía positiva, creando un ambiente más armonioso y propicio. Es recomendable acompañar este gesto en tu Árbol de Navidad con una intención o deseo personal para concentrar la energía positiva que se busca atraer al hogar.

cinta roja, beneficios La cinta roja atrae protección y buena suerte para tu casa.

Ya lo sabes, si quieres atraer energías positivas en esta Navidad, será mejor que cuelgues una cinta roja en algunas de las ramas de tu árbol.

La tendencia que puede reemplazar al Árbol de Navidad

Según los interioristas, esta tendencia que ya ha podido verse en festividades anteriores, y terminará conservándose en el año 2025. La madera, como material, siempre ha tenido un lugar especial en la decoración.

Sin embargo, ahora puede llegar a tomar protagonismo en la Navidad, más precisamente, con una tendencia que poco a poco comienza a imponerse en los hogares.

Frente a los árboles naturales, que requieren riego y cuidado constante, o los artificiales, que suelen estar fabricados con plásticos poco sostenibles, los de madera ofrecen una estética muy acogedora.

Por ahora, la tendencia de los árboles de madera se observa en países de Europa como España, Alemania, Países Bajos y Dinamarca, con la bandera del minimalismo como protagonista. La madera encaja perfecto en esta filosofía.