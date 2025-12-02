VAR: estos son los cambios que pueden darse de cara al Mundial 2026

Se trata de situaciones que, hasta el momento, no habían sido contempladas y que están relacionadas con las situaciones de reposición. Es así que el nuevo reglamento promueve que el VAR intervenga cuando existan dudas o hayan errores al sancionar córner o saque de arco. En la actualidad la decisión queda en responsabilidad del juez principal con el apoyo de los árbitros asistentes.

Otras situaciones que pueden ser asistidas por los árbitros que se encuentran frente a las cámaras del VAR es determinar si la pelota cruzó por completo la línea de fondo, como así también identificar quién tocó la redonda en última instancia.

El objetivo de las modificaciones es la de evitar que un córner más cobrado finalice con un gol injusto y decida el futuro de un equipo en el Mundial. Entre las críticas y suspicacias con respecto a la implementación de estas normas se destaca la posibilidad de atrasos en la aplicación del protocolo que demore el desempeño normal del partido.

La IFAB deberá aprobar la nueva reglamentación en la asamblea anual de marzo; en caso que así sea se aplicarán directamente en el Mundial 2026.