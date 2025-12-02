Inicio Ovación Fútbol VAR
Por un fútbol con menos errores

VAR: estos son los cambios que pueden darse de cara al Mundial 2026

La FIFA busca mejorar el arbitraje buscando partidos más justos y con la menor cantidad de errores, es por eso que el VAR podría sumar nuevas funciones

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El VAR podría sumar nuevas funciones de cara al Mundial.

El VAR podría sumar nuevas funciones de cara al Mundial.

La IFAB es la asociación encargada de definir las reglas del fútbol, sus modificaciones y de qué manera serán aplicadas; ahora evalúan una serie de cambios con respecto a las funciones del VAR que podrían emplearse directamente en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Es decir, no se realizarán pruebas previas en torneos de menor envergadura.

La FIFA promete que la próxima edición de la cita máxima del fútbol será histórica ya que contará con 48 equipos (una cifra nunca vista) logrando que equipo que nunca han clasificado tengan la oportunidad de hacerlo mientras que, a priori, deberían sacar su boleto las selecciones más importantes del mundo.

VAR
La FIFA y la IFAB busca mayor transparencia apoyándose en el VAR.

La FIFA y la IFAB busca mayor transparencia apoyándose en el VAR.

Las nuevas responsabilidades del VAR que evalúa la IFAB

Tanto el medio británico The Telegrapg como The Guardian informaron que la International Board está analizando incorporarle nuevas funciones al VAR que permitirá que los errores de los colegiados en cancha sea vea disminuida.

Se trata de situaciones que, hasta el momento, no habían sido contempladas y que están relacionadas con las situaciones de reposición. Es así que el nuevo reglamento promueve que el VAR intervenga cuando existan dudas o hayan errores al sancionar córner o saque de arco. En la actualidad la decisión queda en responsabilidad del juez principal con el apoyo de los árbitros asistentes.

Otras situaciones que pueden ser asistidas por los árbitros que se encuentran frente a las cámaras del VAR es determinar si la pelota cruzó por completo la línea de fondo, como así también identificar quién tocó la redonda en última instancia.

El objetivo de las modificaciones es la de evitar que un córner más cobrado finalice con un gol injusto y decida el futuro de un equipo en el Mundial. Entre las críticas y suspicacias con respecto a la implementación de estas normas se destaca la posibilidad de atrasos en la aplicación del protocolo que demore el desempeño normal del partido.

La IFAB deberá aprobar la nueva reglamentación en la asamblea anual de marzo; en caso que así sea se aplicarán directamente en el Mundial 2026.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas