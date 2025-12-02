Sonríe Boca: las importantes bajas de Racing para las semifinales del Torneo Clausura

La Academia presenta una serie de bajas importantes por dos motivos: los jugadores o recibieron la tarjeta roja o están lesionados; esto trae cierto alivio al conjunto dirigido por Claudio Úbeda, quienes buscan aprovechar la localía para llegar a la final de la Liga Profesional.
Sonríe Boca: las bajas de Racing por sanción
Más allá de la alegría del conjunto de Avellaneda por haberse impuesto a Tigre, el conjunto dirigido por Gustavo Costas tuvo que sufrir cinco tarjetas amarillas y cuatro de ellas se transformaron en rojas.
Fue así que Gastón Martirena se fue expulsado a los 100 minutos luego que aplaudiera ante un fallo del árbitro Andrés Merlos; lo curioso es que el colegiado no se percató de la situación hasta Joaquín Laso, capitán de Tigre, le avisó que el lateral uruguayo había hecho la seña, ante esto el hombre de naranja le sacó la segunda amarilla y lo expulsó. Martirena venía de convertirle el agónico gol a River para sellar la clasificación por 3 a 2.
Joaquín Laso, capitán de Tigre, LE AVISÓ A MERLOS que Martirena lo había APLAUDIDO, el árbitro le hizo caso y lo ECHÓ.
Luego, a los 117, Santiago Sosa corrió la misma suerte a los 117 minutos. El mediocampista fue amonestado a los 35 del primer tiempo luego de cortar un contrataque y cuando el partido estaba por terminar le propició un golpe con su botín derecho en el rostro a Alfio Oviedo, quien tuvo que ser atendido porque su nariz no dejaba de sangrar.
Frente a las expulsiones Gustavo Costas expresó: "Ya está, no vamos a llorar. Perdemos dos jugadores importantes. No entendí la de Martirena y tampoco comparto la primera amarilla de Santi (Sosa). Nos duele perder futbolistas de ese nivel".
El entrenador de Racing puede optar por los servicios de Facundo Mura para reemplazar a Gastón Martirena como lateral derecho (aunque Mura no quiso renovar con la Acadé y todo indica que continuará su carrera en el Inter Miami), mientras que en el puesto de Santiago Sosa hay muchas más opciones: Bruno Zuculini, Alan Forneris o Franco Pardo.
Sonríe Boca: las bajas de Racing por lesión
La enfermería de Racing también es objeto de preocupación para el cuerpo técnico e hinchas de la Academia de cara al partido con Boca. Santiago Solari disputó 119 minutos y terminó con una molestia muscular al punto que solicitó el cambio haciendo señas como si algún músculo se le hubiera roto.
Además, hay una lista de jugadores de los que no se tiene certeza con respecto a cuándo pueden regresar a las canchas:
Marcos Rojos,
Luciano Vietto,
Ignacio Rodríguez,
Matías Zaracho,
Elías Torres (tiene roto los ligamentos).
Cuándo, dónde y a qué hora se juegan las semifinales con Boca y Racing como protagonistas
Domingo 7/12, a las 19: Boca vs. Racing, en La Bombonera.
Lunes 8/12 a las 17: Gimnasia La Plata vs. Estudiantes, en el Estadio Juan Carmelo Zerrillo.