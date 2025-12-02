Racing terminó con nueve y le ganó por penales a Tigre para meterse en la semifinal contra Boca

Racing finalizó con nueve jugadores, por las expulsiones de Gastón Martirena (10' suplem.) y su capitán Santiago Sosa (11' segundo supl.). En Tigre se fue Ramón Arias (90 +5).

Racing dominó pero debió esperar a los penales para festejar

Racing supo ponerse el traje de actor principal ante su gente en un desbordado estadio Juan Domingo Perón y se lanzó al ataque desde el inicio. Por su parte, la visita, Tigre, se cerró y apostó a la contra, aunque desde el inicio fueron más parejas las cantidades de ataques. Pasados los 25 minutos, los de Gustavo Costas aceleraron el paso y estuvieron más cerca de abrir el marcador, desbordando con centros al área, buscando a Maravilla Martínez o Solari.

futbol-clausura-cuartos de final-racing-tigre-medina-colombo Tigre planteó un esquema defensivo y prolijo, pero también supo aplicar el roce cunado hizo falta para mantener su arco en cero.

Complemento y suplementario en cero

El complemento ya expuso un retraso total de Tigre, que armó dos líneas de cuatro delante del arco de Felipe Zenobio y le cerró los espacios a los intentos de Racing. Sin embrago los de Costas supieron crear situaciones claras, pero el uno supo taparlos o los delanteros locales fallaron por falta de espacio o lo repentino de los rebotes generados en el área chica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1995703230085693512&partner=&hide_thread=false ¡ARQUERO DE SELECCIÓN!



Facundo Cambeses fue VITAL para que Racing le gane a Tigre en los penales y se meta en las semifinales del #TorneoClausura . ¡ATAJÓ DOS!



El primero a Tomas Cardona

El tercero a Joaquin Laso pic.twitter.com/xs5WyRAZla — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 2, 2025

También Tigre llevó peligro a la valla defendida por Cambeses, con veloces contras y cambios de frente.

Pero cada vez más ganó la ansiedad a los delanteros locales y aumentaron las fricciones, lo que favoreció el planteo más especulativo del ex DT del Tomba Diego Davobe, que llevó a los suyos al suplementario y los penales.

En la definición desde los 12 pasos volvió a surgir en los de Costas la enorme experiencia de Cambeses, que fue la clave para el triunfo de los de Avellaneda, que deberán visitar a Boca en la semifinal del Torneo Clausura.