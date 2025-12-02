Racing terminó con nueve y le ganó por penales a Tigre para meterse en la semifinal contra Boca

Racing pudo meterse en la semifinal, luego de dominar todo el partido y no poder desnivelar en tiempo reglamentario ni en el alargue, tras ganar en los penales gracias a la enorme actuación de Facundo Cambeses, que atajó dos penales a Tigre. Así redondeó el 4 a 2 definitivo que le dio el pasaje a la semifinal.
El partido fue sumamente intenso y cerrado, y se fue a tiempo extra, al finalizar 0 a 0 el tiempo reglamentario, y a los penales, a continuar el marcador den cero. Finalmente La Academia se impuso para clasificar a la semifinal donde lo espera Boca Juniors. En la otra llave se enfrentarán Gimnasia y Esgrima, que venció a Barracas Centras 2-0 y Estudiantes, en el clásico de La Plata.
En los tiros desde los 12 pasos, convirtieron para el anfitrión, Sergio Martínez, Toto Fernández, Gabriel Rojas y García Baso. Facundo Cambeses le atajó los disparos a Tomás Cardona y Joaquín Laso. Para Tigre convirtieron Diego Sosa y Julián López.
Racing finalizó con nueve jugadores, por las expulsiones de Gastón Martirena (10' suplem.) y su capitán Santiago Sosa (11' segundo supl.). En Tigre se fue Ramón Arias (90 +5).
Racing dominó pero debió esperar a los penales para festejar
Racing supo ponerse el traje de actor principal ante su gente en un desbordado estadio Juan Domingo Perón y se lanzó al ataque desde el inicio. Por su parte, la visita, Tigre, se cerró y apostó a la contra, aunque desde el inicio fueron más parejas las cantidades de ataques. Pasados los 25 minutos, los de Gustavo Costas aceleraron el paso y estuvieron más cerca de abrir el marcador, desbordando con centros al área, buscando a Maravilla Martínez o Solari.
Complemento y suplementario en cero
El complemento ya expuso un retraso total de Tigre, que armó dos líneas de cuatro delante del arco de Felipe Zenobio y le cerró los espacios a los intentos de Racing. Sin embrago los de Costas supieron crear situaciones claras, pero el uno supo taparlos o los delanteros locales fallaron por falta de espacio o lo repentino de los rebotes generados en el área chica.
También Tigre llevó peligro a la valla defendida por Cambeses, con veloces contras y cambios de frente.
Pero cada vez más ganó la ansiedad a los delanteros locales y aumentaron las fricciones, lo que favoreció el planteo más especulativo del ex DT del Tomba Diego Davobe, que llevó a los suyos al suplementario y los penales.
En la definición desde los 12 pasos volvió a surgir en los de Costas la enorme experiencia de Cambeses, que fue la clave para el triunfo de los de Avellaneda, que deberán visitar a Boca en la semifinal del Torneo Clausura.