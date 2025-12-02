Inicio Ovación Fútbol Racing Club
TORNEO CLAUSURA

Racing terminó con nueve y le ganó por penales a Tigre para meterse en la semifinal contra Boca

Tras igualar en tiempo reglamentario y suplementario, Racing ganó de local la llave de cuartos de final contra Tigre con Cambeses como héroe

Raúl Adriazola
El DT de Racing Gustavo Costas celebra la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura con el héroe de la noche, el arquero facundo Cambeses, que atajó dos penales ante Tigre.

Racing pudo meterse en la semifinal, luego de dominar todo el partido y no poder desnivelar en tiempo reglamentario ni en el alargue, tras ganar en los penales gracias a la enorme actuación de Facundo Cambeses, que atajó dos penales a Tigre. Así redondeó el 4 a 2 definitivo que le dio el pasaje a la semifinal.

El partido fue sumamente intenso y cerrado, y se fue a tiempo extra, al finalizar 0 a 0 el tiempo reglamentario, y a los penales, a continuar el marcador den cero. Finalmente La Academia se impuso para clasificar a la semifinal donde lo espera Boca Juniors. En la otra llave se enfrentarán Gimnasia y Esgrima, que venció a Barracas Centras 2-0 y Estudiantes, en el clásico de La Plata.

Racing dominó a Tigre pero no pudo desnivelar hasta la definición por penales para ganar por los cuartos de final del Torneo Clausura.

En los tiros desde los 12 pasos, convirtieron para el anfitrión, Sergio Martínez, Toto Fernández, Gabriel Rojas y García Baso. Facundo Cambeses le atajó los disparos a Tomás Cardona y Joaquín Laso. Para Tigre convirtieron Diego Sosa y Julián López.

Racing finalizó con nueve jugadores, por las expulsiones de Gastón Martirena (10' suplem.) y su capitán Santiago Sosa (11' segundo supl.). En Tigre se fue Ramón Arias (90 +5).

Racing dominó pero debió esperar a los penales para festejar

Racing supo ponerse el traje de actor principal ante su gente en un desbordado estadio Juan Domingo Perón y se lanzó al ataque desde el inicio. Por su parte, la visita, Tigre, se cerró y apostó a la contra, aunque desde el inicio fueron más parejas las cantidades de ataques. Pasados los 25 minutos, los de Gustavo Costas aceleraron el paso y estuvieron más cerca de abrir el marcador, desbordando con centros al área, buscando a Maravilla Martínez o Solari.

Tigre planteó un esquema defensivo y prolijo, pero también supo aplicar el roce cunado hizo falta para mantener su arco en cero.

Complemento y suplementario en cero

El complemento ya expuso un retraso total de Tigre, que armó dos líneas de cuatro delante del arco de Felipe Zenobio y le cerró los espacios a los intentos de Racing. Sin embrago los de Costas supieron crear situaciones claras, pero el uno supo taparlos o los delanteros locales fallaron por falta de espacio o lo repentino de los rebotes generados en el área chica.

También Tigre llevó peligro a la valla defendida por Cambeses, con veloces contras y cambios de frente.

Pero cada vez más ganó la ansiedad a los delanteros locales y aumentaron las fricciones, lo que favoreció el planteo más especulativo del ex DT del Tomba Diego Davobe, que llevó a los suyos al suplementario y los penales.

En la definición desde los 12 pasos volvió a surgir en los de Costas la enorme experiencia de Cambeses, que fue la clave para el triunfo de los de Avellaneda, que deberán visitar a Boca en la semifinal del Torneo Clausura.

