Gimnasia La Plata eliminó a Barracas y habrá clásico en la semifinal del Torneo Clausura

El dominio del visitante se cristalizó a los 21 minutos cuando una gran acción colectiva por la derecha culminó con la asistencia de Merlo para que Manuel Panaro estableciera el 1-0, tanto que fue revisado y convalidado por el VAR.

Barracas reaccionó y tuvo chances claras para empatar. Primero Bruera se encontró con una doble salvada heroica de Insfrán y del palo; luego Tapia probó desde afuera y más tarde Bruera volvió a cabecear, otra vez detenido por el arquero.

A pesar del asedio, Gimnasia resistió esos minutos y se fue al descanso con la ventaja mínima, apoyado en la solidez de su arquero y en la efectividad en los metros finales.

En el segundo tiempo Bruera y Candia encabezaron la ofensiva de Barracas: primero hubo un cabezazo que Insfrán controló abajo, luego un tiro libre de Candia que dio en el travesaño y más tarde un testazo de Porra que el arquero contuvo sobre la línea, en una ráfaga que pudo haber cambiado el partido.

Gimnasia liquidó el cotejo en el descuento: a los 48 minutos Franco Torres aprovechó una contra, eludió a Miño y definió para sentenciar el 2-0 definitivo.

Así los orientados por Fernando Zaniratto se medirán ante Estudiantes de La Plata, su clásico rival, en las semifinales en busca de la final del certamen, un nuevo campeonato y la clasificación a la Copa Libertadores.