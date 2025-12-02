La bronca de Ruben Darío Insua con el periodismo tras la eliminación de Barracas Central

Barracas Central cayó en condición de local y se despidió del torneo Clausura. Tras la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, que jugará las semifinales del torneo ante Estudiantes, Ruben Darío Insua dijo presente en conferencia de prensa.
Ruben Darío Insua enfrentó los micrófonos tras la caída ante Gimnasia y fue sarcástico contra los periodistas presentes
Además de analizar lo sucedido dentro del verde césped, el Gallego protagonizó un particular momento sobre el final de su charla con los medios. Tras su última respuesta, y antes de dirigirse hacia la zona de vestuarios, lanzó un dardo contra los periodistas.
Tras el 0-2 en condición de local, el director técnico de Barracas Central dijo presente ante las cámaras. Luego de responder cada una de las preguntas, saludó a todos y se dispuso a abandonar la sala.
Antes de levantarse de su silla, el director técnico del Guapo miró hacia ambos lados haciéndose el desentendido y soltó: "¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje? Me levanto y me voy".
Cuando un periodista se mostró dispuesto a consultarle sobre la labor del árbitro Hernán Mastrangelo, fue tajante: "No, no. Ya pasó". Mientras se dirigía hacia la puerta, y con una pícara sonrisa dibujada en el rostro, el Gallego volvió a disparar contra los periodistas.
"Son de manual. Cada vez que pierde Barracas nunca preguntan por el arbitraje", sentenció mientras se tapaba, con las palmas de ambas manos la cara. De esta manera el DT dejó clara su postura contra aquellos que cuestionan los fallos arbitrales a favor del Guapo.
La gran polémica de la jornada se dio en la previa del primer gol de Gimnasia, en el cual todo el local pidió posición adelantada y la tecnología, con un particular trazado de líneas, convalidó la acción.
Sobre ello, en su posterior charla con ESPN, Insua expresó: " No volví a ver la jugada del gol, pero no tengo nada que decir. Yo creo que el árbitro dirigió bien. Hubo dos equipos que se dedicaron a jugar. La tecnología llegó al fútbol para mejorar la justicia. Si la tecnología demostró que estaba bien habilitado, me parece perfecto".
"Fue un partido disputado de ida y vuelta, con posibilidades de gol para los dos. El equipo entregó todo lo que tenía. Gimnasia supo aprovechar las chances, nosotros pegamos tiros en el palo, tratamos de atacar todo el tiempo, no pudimos convertir", sentenció el DT de Barracas Central.