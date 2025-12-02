La bronca de Ruben Darío Insua con el periodismo tras la eliminación de Barracas Central

Antes de levantarse de su silla, el director técnico del Guapo miró hacia ambos lados haciéndose el desentendido y soltó: "¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje? Me levanto y me voy".

Cuando un periodista se mostró dispuesto a consultarle sobre la labor del árbitro Hernán Mastrangelo, fue tajante: "No, no. Ya pasó". Mientras se dirigía hacia la puerta, y con una pícara sonrisa dibujada en el rostro, el Gallego volvió a disparar contra los periodistas.

"Son de manual. Cada vez que pierde Barracas nunca preguntan por el arbitraje", sentenció mientras se tapaba, con las palmas de ambas manos la cara. De esta manera el DT dejó clara su postura contra aquellos que cuestionan los fallos arbitrales a favor del Guapo.

La palabra de Insua tras la derrota de Barracas

La gran polémica de la jornada se dio en la previa del primer gol de Gimnasia, en el cual todo el local pidió posición adelantada y la tecnología, con un particular trazado de líneas, convalidó la acción.

Sobre ello, en su posterior charla con ESPN, Insua expresó: " No volví a ver la jugada del gol, pero no tengo nada que decir. Yo creo que el árbitro dirigió bien. Hubo dos equipos que se dedicaron a jugar. La tecnología llegó al fútbol para mejorar la justicia. Si la tecnología demostró que estaba bien habilitado, me parece perfecto".

"Fue un partido disputado de ida y vuelta, con posibilidades de gol para los dos. El equipo entregó todo lo que tenía. Gimnasia supo aprovechar las chances, nosotros pegamos tiros en el palo, tratamos de atacar todo el tiempo, no pudimos convertir", sentenció el DT de Barracas Central.