Casas del IPV con dos dormitorios y cuotas de $323.000: cómo es el plan de viviendas más accesible

La casa propia es el anhelo que miles de familias buscan tener para poder tener un techo que ya les quede para ellos. En la actualidad, mientras se ponen en marcha algunos planes de viviendas, el IPV continúa teniendo vigente uno de los programas más accesibles en cuanto a las cuotas.
Este plan del IPV consiste en la otorgación de un crédito para la construcción de la vivienda propia. No obstante, a diferencia de otros programas del IPV, en este caso es el solicitante el que se encarga de poner el terreno y de ser el responsable de la construcción del inmueble. Se trata del plan Construyo Mi Casa.
El plan de viviendas del IPV que ya le dio una casa a miles de familias
El programa Construyo Mi Casa es uno de los planes de viviendas del IPV y ha tenido un éxito importante, ya que ha permitido que miles de familias hayan podido construir su casa gracias al aporte del 85% que da el IPV y al 15% restante que tiene que poseer el solicitante.
Según lo dispuesto por el IPV, estas viviendas deben tener una superficie ocupada de 55 metros cuadrados, como mínimo, y de 140 como máximo y de ello depende el monto del crédito y la cuota a pagar.
De hecho, en junio, estos son los valores mínimos de cuotas que exige el IPV, según las medidas de la casa:
- 55 m²: $323.470 (ingreso mínimo requerido: $1.617.354)
- 69 m²: $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872)
- 80 m²: $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809)
- 100 m²: $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056)
- 120 m²: $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685)
- 140 m²: $692.279 (ingreso mínimo: $3.461.399)
Las condiciones del plan de viviendas del IPV
Uno de los puntos más atractivos de este plan del IPV es que la devolución del crédito es a 240 meses, es decir, a 20 años. Para darle tiempo a los solicitantes, el pago comienza un año después de que haya iniciado la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial. Otro punto a favor es que la cuota nunca supera el 20% de los ingresos familiares.
Eso sí, se debe tener en cuenta que las personas que quieran acceder a este plan del IPV y tener su propia casa deben poseer un terreno propio o adquirirlo dentro del período de ahorro de 36 meses y estos deben tener los servicios de agua potable y energía eléctrica, como así también, el solicitante no debe tener otros inmuebles a su nombre.