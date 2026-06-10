Casas del IPV con dos dormitorios y cuotas de $323.000: cómo es el plan de viviendas más accesible

Según lo dispuesto por el IPV, estas viviendas deben tener una superficie ocupada de 55 metros cuadrados, como mínimo, y de 140 como máximo y de ello depende el monto del crédito y la cuota a pagar.

De hecho, en junio, estos son los valores mínimos de cuotas que exige el IPV, según las medidas de la casa:

55 m²: $323.470 (ingreso mínimo requerido: $1.617.354)

69 m²: $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872)

80 m²: $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809)

100 m²: $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056)

120 m²: $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685)

140 m²: $692.279 (ingreso mínimo: $3.461.399)

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Las condiciones del plan de viviendas del IPV

Uno de los puntos más atractivos de este plan del IPV es que la devolución del crédito es a 240 meses, es decir, a 20 años. Para darle tiempo a los solicitantes, el pago comienza un año después de que haya iniciado la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial. Otro punto a favor es que la cuota nunca supera el 20% de los ingresos familiares.

Eso sí, se debe tener en cuenta que las personas que quieran acceder a este plan del IPV y tener su propia casa deben poseer un terreno propio o adquirirlo dentro del período de ahorro de 36 meses y estos deben tener los servicios de agua potable y energía eléctrica, como así también, el solicitante no debe tener otros inmuebles a su nombre.