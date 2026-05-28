El IPV definió los requisitos para acceder al nuevo plan de casas para la clase media: cuánto hay que ganar

Los requisitos para poder acceder a las casas del IPV

Según lo definido por el IPV, este plan de viviendas es para personas solas y para grupos familiares que reúnan ingresos equivalentes a 5 salarios mínimos. Esto, en mayo, equivale a alrededor de $1.800.000. Además, no deben poseer otras propiedades a su nombre, ni haber sido adjudicatarios del IPV en el pasado.

Asimismo, se estableció que aquellos que resulten seleccionados para obtener una de estas viviendas, deberán aportar previamente el 10% del valor de la casa, precio que será puesto por la empresa desarrolladora que la haya construido. En cuanto al 90% restante, este se devolverá en un plazo de hasta 20 años, aunque la tasa de interés dependerá de si se abona al desarrollador o al banco.

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Cómo es la inscripción para las casas del IPV

Por el momento, la inscripción para este plan de viviendas para la clase media aún no está abierta. El primer paso ha sido la convocatoria a empresas desarrolladoras para que presenten proyectos y lugares a construir.

Una vez que se hayan aprobado los proyectos, que incluyen viviendas de un mínimo de 60 metros cuadrados de superficie, se abrirá la inscripción a través del sitio web del IPV. Hay que tener en cuenta que la inscripción no equivale a ser seleccionado.