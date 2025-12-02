Ezequiel Centurión y 11 más: los jugadores que vuelven a River tras irse a préstamo a otros clubes

En este contexto, y sumados a los juveniles que el Muñeco subió a Primera, hay otros 12 futbolistas que serán evaluados por el director técnico. Estos son aquellos que fueron cedidos a otros clubes.

Ezequiel Centurión, arquero campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, es el de mayor renombre. El hombre de 28 años tuvo muy buenos 18 meses con la camiseta de la Lepra y su deseo es seguir teniendo continuidad.

El nacido en Cipolletti disputó 57 partidos bajo los tres palos del elenco mendocino y en 20 de ellos logró mantener su arco en cero. Además del título que sumó a sus vitrinas, supo portar en alguna ocasión el brazalete de capitán.

Los otros 11 jugadores que tienen que volver a River