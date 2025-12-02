Inicio Ovación Fútbol River Plate
Ezequiel Centurión y 11 más: los jugadores que vuelven a River tras irse a préstamo a otros clubes

Marcelo Gallardo ya piensa en el River modelo 2026. Evaluará a los futbolistas que tienen que retornar al club y tomará una decisión de cara al futuro

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Marcelo Gallardo deberá evaluar a los futbolistas que retornar a River de sus préstamos.

La temporada 2025 estuvo muy lejos de ser la esperada. Es por eso que Marcelo Gallardo comenzó a tomar decisiones de cara al armado del plantel para el próximo año. Tras manifestarle a varios jugadores que no entrarán en los planes, entre ellos cuatro héroes de Madrid, el DT de River tendrá una importante tarea.

En total son 12 los futbolistas que estaban a préstamo y tienen que retornar a la institución para entrenarse bajo las ordenes del Muñeco. El entrenador los evaluará y determinará si se quedan en el club o vuelven a emigrar.

Enzo Pérez
Enzo Pérez es uno de los héroes de Madrid que no continuará vistiendo la camiseta de River. Marcelo Gallardo le informó que no será tenido en cuenta para el 2026.

Los jugadores que tienen que volver a River

Marcelo Gallardo le comunicó a Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco, Pity Martínez y Miguel Borja que no serán tenidos en cuenta para el 2026. Federico Gatoni finaliza su préstamo y Paulo Díaz, con contrato vigente hasta 2027, es otro de los que deberá buscar nuevos aires.

En este contexto, y sumados a los juveniles que el Muñeco subió a Primera, hay otros 12 futbolistas que serán evaluados por el director técnico. Estos son aquellos que fueron cedidos a otros clubes.

Ezequiel Centurión, arquero campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, es el de mayor renombre. El hombre de 28 años tuvo muy buenos 18 meses con la camiseta de la Lepra y su deseo es seguir teniendo continuidad.

Centurión capitán Independiente
Ezequiel Centurión debe volver a River tras el fin de su préstamo en Independiente Rivadavia.

El nacido en Cipolletti disputó 57 partidos bajo los tres palos del elenco mendocino y en 20 de ellos logró mantener su arco en cero. Además del título que sumó a sus vitrinas, supo portar en alguna ocasión el brazalete de capitán.

Los otros 11 jugadores que tienen que volver a River

  • Daniel Zabala: a préstamo en Huracán
  • Gonzalo Trindade: Central Córdoba
  • Elián Giménez: Sarmiento de Junín
  • Tobías Leiva: Aldosivi
  • Tiago Serrago: Aldosivi
  • Tomás Castro Ponce: Almagro
  • Tomás Galván: Vélez
  • Franco Alfonso: Central Córdoba
  • Alexis González: Audax Italiano (Chile)
  • Tomás Nasif: Banfield
  • Oswaldo Valencia: Deportivo Cúcuta (Colombia)

