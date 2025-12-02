Fuerte temblor se sintió en Mendoza con una magnitud de 5 grados

Un temblor de importante intensidad se sintió en Mendoza este martes. Fue a las 20.28. La magnitud fue de 5 grados en la escala de Richter con una profundidad de 10 kilometros.
De acuerdo con el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) el epicentro se ubicó a 61 kilómetros al norte de Mendoza, 95 kilómetros al sur de San Juan y 46 kilómetros al suoroeste de Media Agua. Es decir, fue cercano al límite entre ambas provincias.
Apenas producido el temblor hubo muchos mensajes en medios de comunicación y redes sociales en los que se sucedieron comentarios sobre movimientos de objeto, sobre todo de los que están en el aire, como lámparas y otros.
En principio no se reportaron daños materiales ni víctimas.
Nota en desarrollo.