El boxeo de San Juan tendrá este viernes su noche de Título Mundial con el Pac Man Fernández

Su rival será el venezolano Rodrigo El Problema Caraballo, un fuerte pegador que tiene un porcentaje de nocáuts superior al 70%. El récord profesional de Caraballo es de 11 ganadas, 8 por KO; 1 derrota y ningún empate. Alternando su carrera entre Colombia y su Venezuela natal, su única derrota la sufrió en Dubai, el 16 de octubre del 2021, cuando enfrentó al griego radicado en estados Unidos Stelios Papadopoulos (KO1).
En el semifondo estará el púgil cordobés pupilo de Pablo Chacón, Edilberto King Kong Fernández (5-0-0, 4 KO), enfrentando a 4 rounds, peso semipesado, al bonaerense José Víctor Daniel Centurión (1-2-1, 1 KO).
Iniciarán el programa rentado -habrá peleas amateurs con presencia mendocino- el invicto local (Santa Lucía) Carlos Alberto Herrera (4-0-0, 2KO), frente al puntano Jorge Emanuel Lucero (1-2-1, 0 KO), a cuatro asaltos, en peso superpluma.