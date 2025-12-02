Inicio Ovación Boxeo Boxeo
BOXEO PROFESIONAL

El boxeo de San Juan tendrá este viernes su noche de Título Mundial con el Pac Man Fernández

El boxeador sanjuanino Ezequiel Pac Man Fernández peleará por el Título Mundial Gol de la AMB de peso welter contra el venezolano Rodrigo Caraballo

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Ezequiel Pac Man Fernández buscará ahora el Título Mundial Gold de boxeo profesional, en el Aldo Cantoni de San Juan

En pleno crecimiento personal, el pugilista chimbero Ezequiel Víctor Fernández, le brindará este viernes a los aficionados del boxeo de San Juan una oportunidad especial de celebrar un logro internacional, ya que el Pac Man enfrentará al venezolano Rodrigo Caraballo por un título internacional de la AMB.

Fernández encarnará en el estadio Aldo Cantoni la pelea de fondo de un atractivo programa rentado donde estará presente un púgil de un gimnasio mendocino. Allí se pondrá en juego el Título Mundial Gold de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB- de peso welter.

El Pac Man Fernández a las puertas de un Título Mundial de la AMB

El púgil de San Juan Ezequiel Fernández -del departamento de Chimbas- tiene un palmarés de 31 peleas ganadas, 4 de ellas antes del límite, 7 derrotas y 1 empate. Obtuvo el pasado 13 de junio el título Cono Sur AMB de la divisional welter al superar por puntos al bonaerense Néstor Raúl Abdallah en el estadio capitalino Aldo Cantoni.

Su rival será el venezolano Rodrigo El Problema Caraballo, un fuerte pegador que tiene un porcentaje de nocáuts superior al 70%. El récord profesional de Caraballo es de 11 ganadas, 8 por KO; 1 derrota y ningún empate. Alternando su carrera entre Colombia y su Venezuela natal, su única derrota la sufrió en Dubai, el 16 de octubre del 2021, cuando enfrentó al griego radicado en estados Unidos Stelios Papadopoulos (KO1).

En el semifondo estará el púgil cordobés pupilo de Pablo Chacón, Edilberto King Kong Fernández (5-0-0, 4 KO), enfrentando a 4 rounds, peso semipesado, al bonaerense José Víctor Daniel Centurión (1-2-1, 1 KO).

Iniciarán el programa rentado -habrá peleas amateurs con presencia mendocino- el invicto local (Santa Lucía) Carlos Alberto Herrera (4-0-0, 2KO), frente al puntano Jorge Emanuel Lucero (1-2-1, 0 KO), a cuatro asaltos, en peso superpluma.

