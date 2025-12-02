El boxeo de San Juan tendrá este viernes su noche de Título Mundial con el Pac Man Fernández

Fernández encarnará en el estadio Aldo Cantoni la pelea de fondo de un atractivo programa rentado donde estará presente un púgil de un gimnasio mendocino. Allí se pondrá en juego el Título Mundial Gold de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB- de peso welter.

boxeo-san juan-ezequiel fernandez (1)

El Pac Man Fernández a las puertas de un Título Mundial de la AMB

El púgil de San Juan Ezequiel Fernández -del departamento de Chimbas- tiene un palmarés de 31 peleas ganadas, 4 de ellas antes del límite, 7 derrotas y 1 empate. Obtuvo el pasado 13 de junio el título Cono Sur AMB de la divisional welter al superar por puntos al bonaerense Néstor Raúl Abdallah en el estadio capitalino Aldo Cantoni.