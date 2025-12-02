Darío Benedetto rompió el silencio: le tiró flores a Boca y habló de su escandalosa salida de Newell's

La divertida manera en que Darío Benedetto llegó a Newell's

El delantero argentino de 35 años estaba en Olimpia de Paraguay cuando recibió un mensaje por las redes sociales de Cristian Fabbiani, quien por entonces era técnico de la Lepra rosarina: "Me mandó un mensaje por Instagram: 'Necesito un nueve, ¿estás?'. ¡Ni hola me puso!".

También reconoció que no le gustó cómo fue despedido el Ogro: "Para el grupo era importante, es como que me cayó mal su salida"; y luego relató cómo fue volver a La Bombonera en un clima que no era el ideal.

Es que Fabbiani le indicó a Benedetto que ingresara cuando el equipo rosarino perdía 3 a 0 (finalmente terminó cayendo por 5 a 0) y el delantero ex Boca no tuvo oportunidades para descontar la ventaja: "Con Boca me tocó entrar 3-0 abajo y no sabía qué hacer, me quería morir. Para mí lo hizo a propósito el Gordo que es re Gallina. 'Bancátela vos', habrá pensado, ¡jaja!".

La salida de Darío Benedetto en Newell's

Al destrabarse su situación contractual con Olimpia llegó a Newell's, pero su situación deportiva no mejoró: "Tengo 35 y me siento bien. En los últimos tres años me la pasé renegando, estoy podrido. A esta edad quiero disfrutar de jugar a la pelota, que hace rato que no disfruto. Al interior no iría porque quiero estar cerca de mis hijos".

"¿Qué no pasó en Newell's? Es un quilombo. A mí me sorprendió que un interino (por Lucas Bernardi) te diga que no te va a tener en cuenta y que tome decisiones por encima del presidente. Ya ahí te das cuenta de cómo está el club. No me gustó para nada", explicó Benedetto.

"Lo hablé con Lucas Bernardi con todo el respeto del mundo: le dije que me sorprendía lo que me decía cuando asumía por tres fechas. Era un momento de mierda y yo quería poner el pecho. Había un grupo espectacular, me sentía muy bien. Me dijo que la opción era no entrenar con el grupo sino con Reserva", comenzó recordando.

"Y ahí le dije: 'pará, ¿eh?, ¿cómo voy a entrenarme con reserva? A mí respetame, eso no va a pasar nunca. Pero quédate tranquilo que yo con tu trabajo no me meto. Si no querés que me entrene con vos, me quedo en la utilería haciendo masajes y tomando mate'. Me sorprendió. Con los dirigentes tenía muy buena relación, pero así están las cosas, está todo a la vista. Me llevo el cariño de los compañeros, hacía rato que no convivía así en un vestuario", narró sobre la difícil situación.

Las flores de Darío Benedetto a los delanteros de Boca y al cuerpo técnico

El diálogo con ESPN también hubo tiempo para hablar sobre la actualidad y comenzó poniendo en valor el desempeño de los delanteros Xeneizes: "Miguel es un animal, es de esos tipos que no te da una pelota por perdida. Es insoportable. ¿Cavani? Un profesional de locos, envidiable. La manera de entrenarse, de ver el profesionalismo que tiene".

Y los elogios continuaron al referirse a Claudio Úbeda: "Muy bien, lo levantó, hizo un cambio. Creo que se lo dimos cuando nos ganaron 5-0 con Newell’s, ja. Ahí empezó a levantar Boca. Le hizo bien. Vi el clásico. Cuando estaba yo, a Boca le reclamaban que había que tirarse de cabeza, pero no se nos daba el juego".

"Hace rato que Boca no jugaba un clásico como el último con River. Se lo llevó por delante en todos los sectores de la cancha. Se empezaron a entender los jugadores y empezaron a jugar mejor", concluyó Benedetto quien sostuvo que quiere volver a jugar al fútbol.