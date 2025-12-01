Abraham Buonarrigo, Brisa Alfonzo y Joel Arena ya tienen rivales para el Cuna de Campeones V

Ya en cuenta regresiva para la más grande velada de boxeo profesional que cerrará la temporada 2025, se conocieron los rivales de los púgiles mendocinos que animarán los combates en el ring ubicado en el patio de Hotel Hyatt, el próximo 12 de diciembre.
Abraham Buonarrigo será quien encarnará el pleito principal de la jornada organizada por la empresa Pandolfino Box y denominada Cuna de Campeones, en su quinta edición. Además estarán: la campeona argentina superpluma Brisa Alfonzo, de semifondista; Jonathan Joel Arena, y Damián Castro, en pleitos complementarios.
Pelea internacional para Abraham Buonarrigo
Abraham Gabriel Buonarrigo (14-5-0, 11KO), ex campeón sudamericano supermediano, se medirá a 10 rounds en una pelea internacional, con el zurdo peruano Jesús la Bala Avilés (9-9-0, 2 KO). El Turco de Guaymallén retornó al ring local el pasado 6 de septiembre, tras un breve paso por Estadios Unidos donde no pudo combatir por no conseguir los permisos pertinentes. En el Poliguay noqueó en tres rounds al tunuyanino Leonel Hinojosa.
La Chinita Brisa Alfonzo en el semifondo
Recuperada de la lesión -fascitis plantar- que no le permitió pelear el 17 de octubre pasado (Cuna de Campeones IV) en el Polimeni, Brisa Alfonzo (7-1-21, 1 KO) subirá a enfrentar a la entrerriana Verónica Isabel Núñez (2-3-0, 0 KO) en pelea a seis rounds. Este pleito será preparatorio para la primera defensa de la corona superpluma FAB de la Chinita nacida en General Alvear.
El Forastero Joel Arena y La Bestia Castro en las complementarias
Nuevamente vuelve a formar parte de las grillas de los festivales Cuna de Campeones el experimentado sanrafaelino Jonathan Joel Arena (16-17-1, 4 KO), del gimnasio La Isla, que viene de vencer en octubre al duro bonaerense Cesar Alejandro Pérez. Su rival del 12 de este mes será el riocuartense Axel El Salvaje Alaniz (1-8-2, 0 KO).
Quien tendrá buena continuidad en su carrera será el pegador maipucino (de Tres Esquinas) Juan Carlos Damián La Bestia Castro (2-0-1, 2KO), del Club Villa Seca. Combatirá a 4 rounds con el sanjuanino de Valle Fértil Martín Simón Garay (1-3-0, 0 KO). Castro viene de noquear el 22 del mes pasado a Alejandro Cirica del Valle de Uco.