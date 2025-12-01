Abraham Buonarrigo, Brisa Alfonzo y Joel Arena ya tienen rivales para el Cuna de Campeones V

boxeo-cuna de campeones v-buonarrigo-aviles (1)

La Chinita Brisa Alfonzo en el semifondo

Recuperada de la lesión -fascitis plantar- que no le permitió pelear el 17 de octubre pasado (Cuna de Campeones IV) en el Polimeni, Brisa Alfonzo (7-1-21, 1 KO) subirá a enfrentar a la entrerriana Verónica Isabel Núñez (2-3-0, 0 KO) en pelea a seis rounds. Este pleito será preparatorio para la primera defensa de la corona superpluma FAB de la Chinita nacida en General Alvear.

El Forastero Joel Arena y La Bestia Castro en las complementarias

Nuevamente vuelve a formar parte de las grillas de los festivales Cuna de Campeones el experimentado sanrafaelino Jonathan Joel Arena (16-17-1, 4 KO), del gimnasio La Isla, que viene de vencer en octubre al duro bonaerense Cesar Alejandro Pérez. Su rival del 12 de este mes será el riocuartense Axel El Salvaje Alaniz (1-8-2, 0 KO).

Quien tendrá buena continuidad en su carrera será el pegador maipucino (de Tres Esquinas) Juan Carlos Damián La Bestia Castro (2-0-1, 2KO), del Club Villa Seca. Combatirá a 4 rounds con el sanjuanino de Valle Fértil Martín Simón Garay (1-3-0, 0 KO). Castro viene de noquear el 22 del mes pasado a Alejandro Cirica del Valle de Uco.