Netflix tiene la serie romántica con el galán turco que rompe corazones

Kubra es una serie thriller dramática de suspense basada en el libro homónimo escrito por Afsin Kum. Cuando Gokhan comienza a recibir mensajes de un usuario llamado Kubra a través de una plataforma en línea, su vida cambia para siempre. Estos mensajes parecen predecir el futuro, revelando eventos aún por ocurrir.

A medida que se sumerge en este misterio, Gokhan acabará convertido en una figura mesiánica con fervientes seguidores… y también con poderosos enemigos.

Netflix: de qué trata la serie Kubra

De acuerdo con la sinopsis oficial de Kubra, Gokhan, un exsoldado que vive en los suburbios de Estambul, quiere encauzar su camino para casarse con el amor de su vida. Pero todo se complica cuando comienza a recibir mensajes misteriosos a través de una plataforma online de la que forma parte. Así comienza una odisea que lo convierte en un líder para algunos y un blanco para otros. Gokhan deberá tomar partido en un conflicto que, para él, es la lucha que se libra entre la luz y la oscuridad.

kubra1 Gran serie. Kubra es la serie furor en Netflix con Cagatay Ulusoy.

Netflix: reparto de la serie Kubra

Cagatay Ulusoy como Gokhan Sahinoglu

Aslihan Malbora como Merve

Nazan Kesal como Dilek

Ahmet Mumtaz Taylan como Kara

Aytek Sayan como Serhat

Sibel Seyhan Bayhan como Nalan

Tráiler de la serie Kubra

Dónde ver la serie Kubra, según la zona geográfica