La popularidad de las producciones turcas ha ido creciendo durante los últimos años. Por eso, Netflix constantemente está agregando y produciendo sus propias series y películas en Turquía, como por ejemplo la serie Kubra.
Netflix tiene la serie romántica con el galán turco que rompe corazones
Además de una cautivadora y original historia, Kubra también cuenta con un elenco de lujo. El reparto de la serie está encabezado nada más y nada menos que por el famoso actor Cagatay Ulusoy.
El galán turco, quien recientemente conquistó al público como protagonista de la serie El sastre (2023), mostrará una vez más su talento y versatilidad encarnando al veterano del ejército Gokhan.
Kubra es una serie thriller dramática de suspense basada en el libro homónimo escrito por Afsin Kum. Cuando Gokhan comienza a recibir mensajes de un usuario llamado Kubra a través de una plataforma en línea, su vida cambia para siempre. Estos mensajes parecen predecir el futuro, revelando eventos aún por ocurrir.
A medida que se sumerge en este misterio, Gokhan acabará convertido en una figura mesiánica con fervientes seguidores… y también con poderosos enemigos.
Netflix: de qué trata la serie Kubra
De acuerdo con la sinopsis oficial de Kubra, Gokhan, un exsoldado que vive en los suburbios de Estambul, quiere encauzar su camino para casarse con el amor de su vida. Pero todo se complica cuando comienza a recibir mensajes misteriosos a través de una plataforma online de la que forma parte. Así comienza una odisea que lo convierte en un líder para algunos y un blanco para otros. Gokhan deberá tomar partido en un conflicto que, para él, es la lucha que se libra entre la luz y la oscuridad.
Netflix: reparto de la serie Kubra
- Cagatay Ulusoy como Gokhan Sahinoglu
- Aslihan Malbora como Merve
- Nazan Kesal como Dilek
- Ahmet Mumtaz Taylan como Kara
- Aytek Sayan como Serhat
- Sibel Seyhan Bayhan como Nalan
Tráiler de la serie Kubra
Dónde ver la serie Kubra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Kubra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Kubra no se puede ver en Netflix.
- España: la serie Kubra se puede ver en Netflix.