Un hombre que estuvo preso junto a Nahuel Gallo contó como es la vida en la dura cárcel venezolana

renzo huamanchumo castillo compañero de celda nahuel gallo Renzo Huamanchumo Castillo, argentino-israelí liberado por el gobierno de Nicolás Maduro. Foto: Infobae

“A pesar de todo, tenía un ánimo increíble. Era muy orgulloso de ser argentino”, contó, luego de recordar que una noche, desafiando a los custodios que prohibían hablar, los presos comenzaron a cantar los himnos de sus países. “Gallo cantó el himno argentino y todos lo acompañamos. Gritamos libertad hasta que vinieron a callarnos, pero volvimos a empezar”, afirmó.

"Fuimos secuestrados, esa es la palabra correcta"

Para Renzo, tanto él como el resto de las personas detenidas en Venezuela son víctimas de un secuestro. "No fuimos detenidos, fuimos secuestrados y esa es la palabra correcta", enfatizó.

El peruano-estadounidense pidió que no se deje de hablar de quienes todavía permanecen encerrados. "Si uno no dice dónde están Nahuel, mi mujer, Carlos Cañas o los demás, ellos siguen haciendo lo que hacen porque nadie pregunta por esas personas", reclamó.

En esa línea, solicitó a los organismos internacionales que exijan información sobre los detenidos y le pidió al gobierno de Javier Milei que no abandone el caso.

"A Milei le pido que no pare, que siga exigiendo la liberación de Nahuel y de los más de 800 presos políticos que la ONG Foro Penal registra en Venezuela", expresó.

La detención de Nahuel Gallo en Venezuela

El efectivo de Gendarmería Nacional prestaba funciones en Uspallata y había viajado a Caracas para visitar a un familiar de su pareja.

Familiares del agente denunciaron que fue detenido por las fuerzas de Seguridad de Venezuela cuando intentaba ingresar a ese país.

gendarme nahuel gallo familia El gendarme argentino Nahuel Gallo junto a su familia. Noticias Argentinas

Además, indicaron que se encuentra incomunicado luego de que le secuestraran su celular y se lo llevaran en una combi negra el 8 de diciembre de 2024.

La abogada y diplomática venezolana Eliana Trotta, quien había sido designada embajadora en Argentina por el presidente interino Juan Guaidó en 2019, denunció que “todo esto forma parte de las tácticas de terrorismo de Estado”.

“Además de violar derechos humanos a connacionales y asediar Embajadas (la de Argentina, precisamente), también secuestran a ciudadanos de otros países para presionar a los Gobiernos”, expresó Trotta en sus redes sociales.

Y añadió que se trata de “la táctica mafiosa de un régimen que hoy es el epicentro de la barbarie en Latinoamérica”.