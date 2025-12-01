Inicio Ovación Hockey sobre césped Los Leoncitos
Los Leoncitos ganaron y están en cuartos del Mundial de hockey sobre césped

Con un Bruno Correa superlativo, Los Leoncitos derrotaron a China 3 a 1 y se metieron líderes en segunda ronda.

Amadeo Inzirillo
Amadeo Inzirillo
Los Leoncitos ya están en cuartos del Mundial.

Sueño activado e ilusión en puerta. Los Leoncitos siguen adelante en el Mundial Junior de hockey sobre césped masculino de La India y van por todo. Tras una nueva victoria, la Selección argentina cerró líder la fase de grupos y ya está instalado en cuartos de final del certamen ecuménico.

La tormenta obligó a demorar el encuentro pero el vendaval deportivo fue todo de Los Leoncitos. Con un enorme Bruno Correa, autor de tres tantos, los chicos derrotaron a China 3 a 1 y se adjudicaron la zona luego de los triunfos sobre Japón en el estreno (4 a 1) y el empate versus Nueva Zelanda (3 a 3).

Con esta victoria, Los Leoncitos se clasificaron a los cuartos de final, que se disputarán el 5 de diciembre, con rival y horario aún por confirmar. Hasta ahora, la Selección argentina logró dos Mundiales de la categoría: en Holanda 2005 y el último, en la misma sede que la actual, con la corona de La India 2021.

Los Leoncitos esperan rival para los play offs.

