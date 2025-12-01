Cuándo jugará Lionel Messi por la final de la MLS Cup 2025: día y hora del partido

35 con Barcelona.

6 con la Selección argentina.

3 con PSG.

3 con Inter Miami.

Lionel Messi2 Lionel Messi va en búsqueda de un nuevo título en la MLS.

El Inter Miami de Lionel Messi va por su primera MLS Cup

El Inter Miami fue fundado en 2018 y recién comenzó a competir en 2025 logrando resultados aceptables y alcanzando la fama internacional porque comenzó a realizar grandes incorporaciones que llamaron la atención del mercado. Fue así que llegó Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, además anteriormente contó con los servicios de Gonzalo Higuaín.

Hasta el momento el equipo rosado logró la Leagues Cup en 2023, luego obtuvo el Supporters' Shield, trofeo que premia al equipo que más puntos logra al final de la temporada y ahora va en búsqueda de la MLS Cup en lo que además se convertiría en el primer título de Javier Mascherano como técnico.

El conjunto estadounidense ha tenido un avance avasallador en los playoffs de la MLS y se deberá enfrentar a Vancouver Whitecaps que cuenta entre sus filas con un campeón del mundo ya que el alemán Thomas Müller llegó para sumarse a mitad de temporada.

El mediocampista y delantero convirtió siete goles y tres asistencias en los 541 minutos que disputó en sus siete partidos de la temporada regular aunque en playoffs logró convertir en una sola oportunidad; se trata de un viejo conocido para Lionel Messi ya que el europeo fue fundamental en el Mundial 2014 y también se enfrentaron cuando el argentino estaba en Barcelona y PSG mientras que el alemán jugaba para Bayern Múnich.

Lionel Messi - Campeón Leagues Cup

Cuándo jugará Lionel Messi por la final de la MLS Cup 2025: día y hora

El partido tendrá lugar el sábado 6 de diciembre desde las 16.30 de Argentina. El Inter Miami logró un nuevo récord para la MLS porque llegaron a 97 goles entre la temporada regular y playoffs.

Lionel Messi fue protagonista de 13 de los 17 goles que convirtió Inter Miami en los playoffs ya que realizó seis tantos y siete asistencias, siendo un jugador fundamental como en toda la temporada.