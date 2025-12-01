El volante mendocino Enzo Pérez sería pretendido por un reconocido equipo tras su salida de River. El DT millonario, Marcelo Gallardo le comunicó al ex Godoy Cruz que no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada.
El volante mendocino Enzo Pérez sería pretendido por un cotizado equipo tras su salida de River
Enzo Pérez busca un nuevo destino para su carrera y apareció un club que ya lo había querido. Se trata de Nacional de Montevideo.
El Bolso quería a Pérez en su anterior despedida del Millonario, a fines de 2023 cuando dirigía Martín Demichelis, pero en esa ocasión el mediocampista decidió regresar a Estudiantes de La Plata.
El equipo uruguayo, reciente campeón en su país, vuelve a mostrar interés por el ex Benfica de Portugal y la posibilidad de jugar la Copa Libertadores podría seducir al jugador de 39 años.
Además Estudiantes de La Plata es el otro equipo que está interesado en el ex Deportivo Maipú. En el Pincha ganó la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones.
A fines de 2023, cuando Pérez dejó el Millo, se mencionó la posibilidad de que llegue al Inter Miami de Lionel Messi, pero en la actualidad sería poco probable que el mediocampista desembarque en la MLS estadounidense.
Otro club que le tira sentimentalmente al futbolista es Deportivo Maipú, aunque no parece ser el momento para que Enzo y la institución que lo vio nacer como futbolista se reencuentren.
Mientras todavía asimila la despedida de River, Enzo Pérez empezará a analizar los distintos ofrecimientos que tendrá para comenzar en 2026 un nuevo desafío para su carrera.