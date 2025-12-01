Enzo Pérez sería pretendido por un cotizado equipo tras su salida de River

El equipo uruguayo, reciente campeón en su país, vuelve a mostrar interés por el ex Benfica de Portugal y la posibilidad de jugar la Copa Libertadores podría seducir al jugador de 39 años.

Además Estudiantes de La Plata es el otro equipo que está interesado en el ex Deportivo Maipú. En el Pincha ganó la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones.

enzo perez Enzo Pérez es un símbolo de River.

A fines de 2023, cuando Pérez dejó el Millo, se mencionó la posibilidad de que llegue al Inter Miami de Lionel Messi, pero en la actualidad sería poco probable que el mediocampista desembarque en la MLS estadounidense.

¿Enzo Pérez vuelve al Deportivo Maipú?

Otro club que le tira sentimentalmente al futbolista es Deportivo Maipú, aunque no parece ser el momento para que Enzo y la institución que lo vio nacer como futbolista se reencuentren.

Mientras todavía asimila la despedida de River, Enzo Pérez empezará a analizar los distintos ofrecimientos que tendrá para comenzar en 2026 un nuevo desafío para su carrera.