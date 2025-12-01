“El día en minutos” de Diario UNO te ofrece un pódcast con las noticias clave de Mendoza y del mundo. Con un formato ágil, claro y accesible, te permite mantenerte informado de manera rápida y sencilla.
"El día en minutos": accidente fatal en Ruta 7, Bullrich se va y el PJ ajusta su estrategia electoral
En el ámbito económico, el gobierno nacional redujo los aranceles de importación de juguetes de 35% a 20% para 14 categorías, incluyendo triciclos, muñecos, patinetas y bloques de construcción, con el fin de aumentar la competencia y moderar los precios locales. Esta medida busca bajar los costos, ya que los juguetes en Argentina son entre un 30% y 75% más caros que en mercados clave de la región, como Brasil y Chile. En otro orden, la Justicia de Mendoza decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores de Bodega Norton, un proceso que se extenderá hasta 2027 y busca regularizar un pasivo cercano a los U$S30 millones. La jueza Lucía Sosa intimó a la bodega a depositar $13.50.000 y dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de salir del país a sus directivos por más de cuarenta días sin autorización judicial.
A nivel político, Patricia Bullrich presentó su renuncia como ministra de Seguridad, efectiva el 1 de diciembre de 2025, para asumir como senadora nacional el 10 de diciembre. Bullrich agradeció al presidente Javier Milei y respaldó a Alejandra Monteoliva como su sucesora, destacándola como capaz de continuar con la doctrina de seguridad y orden. En la política local de Mendoza, el PRO de Omar De Marchi está discutiendo una posible alianza con Cambia Mendoza/Alfredo Cornejo para las elecciones de concejales del 22 de febrero en las 6 comunas que desdoblaron, a pesar de su reciente separación traumática. Esta potencial alianza enfrenta la oposición de Facundo Correa Llano (presidente de La Libertad Avanza en Mendoza), mientras que el PRO exige que el acuerdo sea transversal en todos los departamentos.
En cuanto a la coyuntura política y social local, el Partido Justicialista (PJ) se reunió en San Rafael y resolvió modificar la Carta Orgánica para que una "mesa chica" de congresales elija a los candidatos a concejales, buscando evitar internas antes de las elecciones de febrero. San Rafael es un territorio en disputa, donde la UCR (liderada por Andrés Lombardi y Hebe Casado) celebró un acto para endurecer las críticas a la gestión de los hermanos Félix y consolidar el resultado electoral de octubre. Respecto a los salarios de concejales bajo escrutinio público, se detalló que en San Rafael cobran alrededor de $2.240.354,91 netos, en Tupungato cerca de $2.400.000 netos, y en Guaymallén alcanzan los $4.300.000 netos. Estos datos se conocen en el contexto de escándalos que involucran a concejales como Martín Antolín (San Rafael) por conducir ebrio, Facundo Arce (Tupungato) suspendido por violencia de género, y Miqueas Burgoa (Guaymallén) por un incidente similar de ebriedad.
Finalmente, en un trágico incidente de tránsito, Noelia Emilce Valles, de 38 años, falleció cuando el vehículo que conducía volcó en el kilómetro 1075 de la Ruta 7, dejando a su acompañante gravemente herido
