"El día en minutos": accidente fatal en Ruta 7, Bullrich se va y el PJ ajusta su estrategia electoral

En el ámbito económico, el gobierno nacional redujo los aranceles de importación de juguetes de 35% a 20% para 14 categorías, incluyendo triciclos, muñecos, patinetas y bloques de construcción, con el fin de aumentar la competencia y moderar los precios locales. Esta medida busca bajar los costos, ya que los juguetes en Argentina son entre un 30% y 75% más caros que en mercados clave de la región, como Brasil y Chile. En otro orden, la Justicia de Mendoza decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores de Bodega Norton, un proceso que se extenderá hasta 2027 y busca regularizar un pasivo cercano a los U$S30 millones. La jueza Lucía Sosa intimó a la bodega a depositar $13.50.000 y dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de salir del país a sus directivos por más de cuarenta días sin autorización judicial.

A nivel político, Patricia Bullrich presentó su renuncia como ministra de Seguridad, efectiva el 1 de diciembre de 2025, para asumir como senadora nacional el 10 de diciembre. Bullrich agradeció al presidente Javier Milei y respaldó a Alejandra Monteoliva como su sucesora, destacándola como capaz de continuar con la doctrina de seguridad y orden. En la política local de Mendoza, el PRO de Omar De Marchi está discutiendo una posible alianza con Cambia Mendoza/Alfredo Cornejo para las elecciones de concejales del 22 de febrero en las 6 comunas que desdoblaron, a pesar de su reciente separación traumática. Esta potencial alianza enfrenta la oposición de Facundo Correa Llano (presidente de La Libertad Avanza en Mendoza), mientras que el PRO exige que el acuerdo sea transversal en todos los departamentos.