"El día en minutos": repercusiones de la tragedia en Chile y fuertes dichos en la causa Cuadernos
Con “El día en minutos” de Diario UNO enterate al instante de las noticias más relevantes de Mendoza y el mundo, en un pódcast ágil y directo
En el ámbito de la política, la provincia vivió jornadas intensas con el avance del juicio por la Causa de los Cuadernos, donde se retomaron las audiencias y se leyó la declaración de Ernesto Clarens, quien afirmó haber entregado dinero a Cristina y Néstor Kirchner. La fiscalía mantiene que existió un acuerdo corrupto entre empresarios y funcionarios. A esto se sumó el sobreseimiento de Enrique Pescarmona por incapacidad mental sobreviniente y el pedido de renuncia al concejal Martín Antolín, multado con casi $4 millones tras conducir con 1,15 gramos de alcohol en sangre.
En economía, la Legislatura comenzó a debatir proyectos vinculados a la minería, como la Declaración de Impacto Ambiental para PSJ Cobre Mendocino, considerado clave para la transición energética. También avanzan las modificaciones en el esquema de regalías y la posible creación de un Fondo de Compensación Ambiental. Los proyectos obtuvieron despacho favorable con apoyo de la UCR, PRO y aliados, mientras parte de la oposición se expresó en contra.
En paralelo, la UCR y el PRO negocian un acuerdo electoral en Luján de Cuyo, a la espera del aval nacional de Karina Milei y Lule Menem.
En el plano policial y social, la provincia quedó impactada por la muerte del odontólogo Víctor Hugo Venturín y Elsa Torres en un accidente en Chile provocado por una densa neblina. Sus nietas, de 10 y 11 años, permanecen internadas. El hecho generó profundo dolor en Maipú y mensajes de despedida de familiares y figuras públicas.
Además, la Municipalidad de Luján de Cuyo confirmó el inicio de la primera etapa de un polo logístico de 100 millones de dólares sobre la Ruta 7, con capacidad para 10.000 camiones, destinado a potenciar el corredor bioceánico y el desarrollo minero y exportador de la región.
Este contenido une el trabajo periodístico de Diario UNO con la supervisión de su equipo editorial y el aporte de la tecnología de IA. El audio fue generado con Notebook LM, logrando voces claras, naturales y fluidas.