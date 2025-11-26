"El día en minutos": repercusiones de la tragedia en Chile y fuertes dichos en la causa Cuadernos

Embed

En el ámbito de la política, la provincia vivió jornadas intensas con el avance del juicio por la Causa de los Cuadernos, donde se retomaron las audiencias y se leyó la declaración de Ernesto Clarens, quien afirmó haber entregado dinero a Cristina y Néstor Kirchner. La fiscalía mantiene que existió un acuerdo corrupto entre empresarios y funcionarios. A esto se sumó el sobreseimiento de Enrique Pescarmona por incapacidad mental sobreviniente y el pedido de renuncia al concejal Martín Antolín, multado con casi $4 millones tras conducir con 1,15 gramos de alcohol en sangre.

El radicalismo pidió formalmente la remoción del concejal de San Rafael que conducía ebrio

En economía, la Legislatura comenzó a debatir proyectos vinculados a la minería, como la Declaración de Impacto Ambiental para PSJ Cobre Mendocino, considerado clave para la transición energética. También avanzan las modificaciones en el esquema de regalías y la posible creación de un Fondo de Compensación Ambiental. Los proyectos obtuvieron despacho favorable con apoyo de la UCR, PRO y aliados, mientras parte de la oposición se expresó en contra.