El día en minutos: choque fatal en Chile, polémica por un concejal borracho y novedades del vino

En economía y turismo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reportó un aumento del 21% en turistas durante el último fin de semana largo, alcanzando 1.694.000 visitantes a nivel nacional. Aunque el gasto promedio diario por turista cayó un 3,7% respecto a 2024, el gasto total creció un 34%, con los visitantes permaneciendo un promedio de 2,3 noches.

Mendoza tuvo una ocupación promedio del 80%, superando el 85% en el Gran Mendoza y San Rafael. Por otra parte, el Fondo Vitivinícola presentó un adelanto de su miniserie documental País Divino, con cuatro capítulos que celebran el vino argentino y la identidad nacional, filmada en seis provincias y con testimonios de personalidades como Elena Roger, Narda Lepes y Fabricio Oberto, con voz en off de Claudia Racconto.

Dos mendocinos murieron y sus nietos quedaron internados tras un accidente en Chile

Varios incidentes trágicos y escándalos de alto perfil se registraron recientemente, incluyendo accidentes fatales y faltas éticas de funcionarios públicos. En la Ruta 7, en la zona de Agua de las Avispas, un joven conductor de 25 años falleció el lunes por la tarde tras un gravísimo accidente frontal entre su auto y un camión. La víctima fatal era el conductor del rodado menor, cuyo vehículo se dirigía hacia Mendoza, mientras que el camión iba hacia Chile. En el auto también viajaban una mujer, que sufrió politraumatismos moderados a graves y fue trasladada al Hospital Central, y una niña de 13 años, quien quedó internada en grave estado de salud en el hospital Notti. El dosaje de alcohol al camionero involucrado resultó negativo.

Por otra parte, en Chile, dos mendocinos, Víctor Venturin (odontólogo de 65 años) y su esposa Elsa Mónica Torres (64 años), murieron en un accidente en la Ruta 60 CH en San Felipe, donde también falleció Silas Cruz de Oliveira (50 años), oriundo de Brasil y residente en Chile. Sus dos nietos, de 11 y 13 años, que iban en la parte trasera del Fiat Cronos argentino, quedaron muy malheridos e internados en hospitales chilenos. Las autoridades chilenas creen que la intensa niebla presente en la madrugada pudo ser un factor en el siniestro.

