Así sería la nueva versión del Fiat Vivace: el modelo 2026 del histórico auto

El Fiat Vivace fue un modelo de automóvil compacto económico que se produjo en Argentina, siendo la última evolución del icónico Fiat 147 entre 1993 y 1997. Este modelo supo ser tendencia por su enfoque en la funcionalidad y el bajo costo, entre otras cualidades.
Al día de hoy, muchos son los nostálgicos que recuerdan a este auto, y lo cierto es que pueden imaginar su versión 2026. Todo esto es gracias a Gemini, la popular herramienta de inteligencia artificial.
Así sería la nueva versión del Fiat Vivace, según la inteligencia artificial
El Fiat Vivace 2026 Concept reinventa el clásico argentino, transformándolo en un Crossover Utility Vehicle (CUV) moderno y sofisticado, sin perder las líneas cuadradas y la robustez que definieron al original. Este nuevo auto adopta una postura más elevada y musculosa, aunque con la silueta inconfundible del Vivace.
El diseño exterior es una fusión de nostalgia y futurismo: los faros delanteros LED Matrix replican la forma rectangular del modelo original, pero con una tecnología de iluminación de vanguardia, mientras que la parrilla frontal, aunque más grande y audaz, incorpora el nuevo logo de Fiat.
Las ruedas de este auto son de alineación bitono, de 17 pulgadas, con pasos de rueda ensanchados y protegidos por plásticos negros que refuerzan su carácter.
Bajo el capó, el Vivace 2026 se alinea con la estrategia de motorización actual de Fiat, ofreciendo opciones potentes y eficientes. La versión tope de gama contaría con el conocido motor 1.0L Turbo FireFly (T200), acoplado a una transmisión automática CVT o una caja de doble embrague de 7 velocidades.
El interior de este sorprendente auto
El interior del Vivace 2026 representa un salto cuántico en tecnología y confort. El panel de instrumentos se reemplaza por un cluster digital de 10.25 pulgadas totalmente configurable, que se complementa con una pantalla táctil de infoentretenimiento de 12 pulgadas flotante en el centro de la consola del auto.
El lujo de este Fiat se nota en los acabados, con tapicería de cuero sintético de alta durabilidad, costuras en contraste y detalles en aluminio cepillado.
El Fiat Vivace 2026 Concept se define como un Crossover Utility Vehicle (CUV) compacto y moderno que rinde homenaje al icónico modelo histórico argentino. ¿Te imaginas a este auto paseando por las calles?