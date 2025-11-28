Así sería la nueva versión del Fiat Vivace: el modelo 2026 del histórico auto

El diseño exterior es una fusión de nostalgia y futurismo: los faros delanteros LED Matrix replican la forma rectangular del modelo original, pero con una tecnología de iluminación de vanguardia, mientras que la parrilla frontal, aunque más grande y audaz, incorpora el nuevo logo de Fiat.

inteligencia artificial, auto

Las ruedas de este auto son de alineación bitono, de 17 pulgadas, con pasos de rueda ensanchados y protegidos por plásticos negros que refuerzan su carácter.

Bajo el capó, el Vivace 2026 se alinea con la estrategia de motorización actual de Fiat, ofreciendo opciones potentes y eficientes. La versión tope de gama contaría con el conocido motor 1.0L Turbo FireFly (T200), acoplado a una transmisión automática CVT o una caja de doble embrague de 7 velocidades.

El interior de este sorprendente auto

El interior del Vivace 2026 representa un salto cuántico en tecnología y confort. El panel de instrumentos se reemplaza por un cluster digital de 10.25 pulgadas totalmente configurable, que se complementa con una pantalla táctil de infoentretenimiento de 12 pulgadas flotante en el centro de la consola del auto.

auto, inteligencia artificial

El lujo de este Fiat se nota en los acabados, con tapicería de cuero sintético de alta durabilidad, costuras en contraste y detalles en aluminio cepillado.

El Fiat Vivace 2026 Concept se define como un Crossover Utility Vehicle (CUV) compacto y moderno que rinde homenaje al icónico modelo histórico argentino. ¿Te imaginas a este auto paseando por las calles?