Inter Miami, con Messi, goleó, es campeón de la Conferencia Este e irá por la MLS Cup

Las Garzas consiguieron su primer título de conferencia, el tercero de su historia, y se clasificaron a la gran final de la MLS, en la que esperan por el ganador entre San Diego y Vancouver.

messi inter miami 3 Lionel Messi y el Inter Miami ya tienen el título del Este y van por todo en la MLS.

Los goles del encuentro los marcaron el Godoy Cruz Tadeo Allende a los 14' y a los 23' del primer tiempo, Justin Haak descontó antes de que termine la primera mitad. En el complemento, Mateo Silvetti a los 22', el venezolano Telasco Segovia a los 38' y Tadeo Allende a los 44' completando su triplete, sellaron la goleada del conjunto de Miami.