Inter Miami, con Messi, goleó, es campeón de la Conferencia Este e irá por la MLS Cup

Inter Miami, liderado por Lionel Messi, se consagró campeón de la Conferencia Este de la MLS, al vencer por una goleada de 5-1 al New York City FC, en un encuentro disputado en Fort Lauderdale.
Las Garzas consiguieron su primer título de conferencia, el tercero de su historia, y se clasificaron a la gran final de la MLS, en la que esperan por el ganador entre San Diego y Vancouver.
Los goles del encuentro los marcaron el Godoy Cruz Tadeo Allende a los 14' y a los 23' del primer tiempo, Justin Haak descontó antes de que termine la primera mitad. En el complemento, Mateo Silvetti a los 22', el venezolano Telasco Segovia a los 38' y Tadeo Allende a los 44' completando su triplete, sellaron la goleada del conjunto de Miami.
Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, tomó el control del partido desde temprano, tuvo en Tadeo Allende a la gran figura y terminó festejando en su estadio el tercer título de su historia tras la Leagues Cup 2023 y el Supportter's Shield 2024.
El conjunto de la Florida estará además en su primera final de la Major League Soccer y Messi puede sumar una nueva corona, a meses del Mundial 2026.
La final será el próximo sábado 6 de diciembre, también en Fort Lauderdale.