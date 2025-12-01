Reciclaje: buscá una escalera vieja y transformala en un hermoso árbol de Navidad vintage

El árbol de Navidad es un elemento clásico en esta temporada. De hecho, seguramente estarás preparándote para armar el tuyo el próximo 8 de diciembre. Aunque, si no tenés uno y estabas pensando en comprarlo nuevo, te recomiendo esta idea de reciclaje y decoración que te permitirá restaurar una escalera vieja y convertirla en un pinito navideño vintage.
DIY: cómo convertir una vieja escalera de madera en un árbol de Navidad
Si te apasiona la decoración navideña, podés sumar una nueva idea para poner en práctica durante estas fiestas. Gracias a una escalera vieja de madera, algo que conseguiremos con facilidad en cualquier lugar, lograremos crear un elegante y sofisticado árbol de Navidad. Lo mejor de todo esto es que lo haremos con muy pocos materiales y casi sin gastar dinero.
Si tenés en casa una escalera que le faltan algunas tablas y estabas por tirarla a la basura, podrás darle una nueva vida gracias a esta idea de reciclaje y decoración. Con mucho ingenio y poco presupuesto tendremos un árbol de Navidad vintage que llamará la atención de cualquier persona que nos visite.
Para esta tarea necesitaremos de una lija, pintura verde, pincel y adornos para decorar el pinito navideño vintage. Reunidos los materiales, comenzaremos lijando la escalera, quitando todo tipo de astilla y garantizando que la superficie quede suave al tacto, más todavía si en casa hay niños.
Una vez que lijamos la escalera, el siguiente paso consistirá en pintarla. Con pintura verde (o de otro color que represente a la Navidad, como el blanco por ejemplo), pasaremos una mano sobre la madera, dejaremos secar y luego le daremos una segunda mano.
Si no querés pintar la escalera, también podés optar por pasarle barniz para realzar el brillo de la madera vieja. Cualquier opción será válida.
Después de esto será momento de comenzar a adornar la escalera al mejor estilo navideño. Podés colocar adornos en los escalones, colgar guirnaldas y sobre la cúspide de la base buscar algo que resalte, como una estrella. Finalmente, rodear el árbol de Navidad vintage con luces.