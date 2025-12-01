Reciclaje: buscá una escalera vieja y transformala en un hermoso árbol de Navidad vintage

escalera decoracion Cómo reciclar una escalera y transformarla en un árbol de Navidad.

Para esta tarea necesitaremos de una lija, pintura verde, pincel y adornos para decorar el pinito navideño vintage. Reunidos los materiales, comenzaremos lijando la escalera, quitando todo tipo de astilla y garantizando que la superficie quede suave al tacto, más todavía si en casa hay niños.

Una vez que lijamos la escalera, el siguiente paso consistirá en pintarla. Con pintura verde (o de otro color que represente a la Navidad, como el blanco por ejemplo), pasaremos una mano sobre la madera, dejaremos secar y luego le daremos una segunda mano.

reciclaje escalera decoracion Cómo transformar una escalera en un árbol de Navidad.

Si no querés pintar la escalera, también podés optar por pasarle barniz para realzar el brillo de la madera vieja. Cualquier opción será válida.

Después de esto será momento de comenzar a adornar la escalera al mejor estilo navideño. Podés colocar adornos en los escalones, colgar guirnaldas y sobre la cúspide de la base buscar algo que resalte, como una estrella. Finalmente, rodear el árbol de Navidad vintage con luces.