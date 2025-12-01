Homenajearon a Coni, una perra de la Policía de Mendoza que esclareció hechos complejos en el sur

Además de hacer un recorrido por su trayectoria y su historia dentro de la delegación de Canes del Sur, destacaron que su trabajo continúa con el legado de sus compañeros de 4 patas llamados Nol, Balto y Barthu.

La historia de Coni, una perra clave en la Policía

Nació el 28 de octubre de 2012 y vivió 13 años. Su muerte fue el 3 de agosto pasado y por la importancia que tuvo para el Cuerpo de Canes de zona sur es que fue enterrada en es dependencia, donde además colocaron una placa para recordarla con gratitud y cariño.

En su paso por la Policía, Coni se destacó por el esclarecimiento de 3 homicidios ocurridos en San Rafael en 2017, en Malargüe en 2019 y en Monte Comán en 2024.

Coni perra policía jubilada 2 Coni, la perra de la Policía, fue enterrada en el Cuerpo de Canes de la zona sur, donde además la recordaron con una placa en su honor. Foto: Ministerio de Seguridad

En estos casos trabajó junto a China, y señalaron los lugares claves para llegar a la detención de posibles autores.

También se destacó por su labor en robos y la recuperación de los elementos que le sacaron a las víctimas en los distritos de Las Paredes y Cuadro Benegas, además de participar en la búsqueda de personas en Malargüe.

La Policía señaló que en cada uno de estos hechos el trabajo fue muy complejo, pero gracias a su gran concentración las causas iban por buen camino.