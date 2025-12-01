Inicio Sociedad Policía
Homenajearon a Coni, una perra de la Policía de Mendoza que esclareció hechos complejos en el sur

La Policía destacó a Coni como una heroína por sus 12 años de servicio en la fuerza. Resolvió homicidios e intervino en casos complejos en el sur de Mendoza

Por UNO
Coni, la perra que trabajó 12 años en la Policía, fue honrrada por sus entrenadores y compañeros. Foto: Ministerio de Seguridad

Una perra que trabajó en la Policía en resonantes hechos ocurridos en el sur de Mendoza fue homenajeada a 3 meses de su muerte. La llamaron "heroína para siempre" y le agradecieron por todos los casos como homicidios y robos agravados en los que fue clave para resolverlos.

Se llamaba Coni, era de raza Pointer Inglés y trabajó en la Policía durante 12 años. Sus compañeros destacaron que intervino en investigaciones complejas junto a otros perros.

Coni vivi&oacute; 13 a&ntilde;os, de los cuales 12 los dedic&oacute; a esclarecer delitos en la Polic&iacute;a.

Recordaron varios casos en los que Coni marcó domicilios y facilitó la detención de autores de diferentes delitos cometidos, además de recuperar bienes robados.

Además de hacer un recorrido por su trayectoria y su historia dentro de la delegación de Canes del Sur, destacaron que su trabajo continúa con el legado de sus compañeros de 4 patas llamados Nol, Balto y Barthu.

La historia de Coni, una perra clave en la Policía

Nació el 28 de octubre de 2012 y vivió 13 años. Su muerte fue el 3 de agosto pasado y por la importancia que tuvo para el Cuerpo de Canes de zona sur es que fue enterrada en es dependencia, donde además colocaron una placa para recordarla con gratitud y cariño.

En su paso por la Policía, Coni se destacó por el esclarecimiento de 3 homicidios ocurridos en San Rafael en 2017, en Malargüe en 2019 y en Monte Comán en 2024.

Coni, la perra de la Polic&iacute;a, fue enterrada en el Cuerpo de Canes de la zona sur, donde adem&aacute;s la recordaron con una placa en su honor.

En estos casos trabajó junto a China, y señalaron los lugares claves para llegar a la detención de posibles autores.

También se destacó por su labor en robos y la recuperación de los elementos que le sacaron a las víctimas en los distritos de Las Paredes y Cuadro Benegas, además de participar en la búsqueda de personas en Malargüe.

La Policía señaló que en cada uno de estos hechos el trabajo fue muy complejo, pero gracias a su gran concentración las causas iban por buen camino.

