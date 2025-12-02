Inicio Ovación Fútbol tomas bottari
Relojito azul

Tomás Bottari: "Hace un año estaba en tercera y ahora vamos a jugar la Libertadores"

En pleno regocijo, Tomás Bottari habló del gran presente. Del barro del ascenso a las mieles de ser campeón y jugar la Copa continental: "Todavía no caigo".

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Tomás Bottari se ganó un lugar en Independiente Rivadavia.

Tomás Bottari se ganó un lugar en Independiente Rivadavia.

El fútbol tiene idas y vueltas, sino miren a Tomás Bottari. El volante central, hoy con un presente perfecto en Independiente Rivadavia, sabe bien lo que es trajinar y dar pelea en el barro del ascenso. La luchó, nunca bajó los brazos y hoy tiene su premio: ser campeón de Copa Argentina.

Nacido y criado en Quilmes, Tomás Bottari tuvo que dejar el club de su vida y retroceder dos casilleros para avanzar tres: "Me tocó irme de Quilmes no de la manera deseada. Bajé de categoría para jugar en Flandria y hace un año y medio estaba en UAI Urquiza jugando B Metropolitana", recordó el volante en su visita a Ovación TV.

Tomás Bottari
Tom&aacute;s Bottari acumula 34 partidos en Independiente Rivadavia, donde sum&oacute; su primer t&iacute;tulo oficial.

Tomás Bottari acumula 34 partidos en Independiente Rivadavia, donde sumó su primer título oficial.

Sin ponerse colorado, los anillos jamás se le cayeron a un Tomás Bottari que entendió que tenía que demostrar para volver a crecer. Se arremangó y salió más fuerte: "Estoy agradecido a la oportunidad que me dieron porque me permitió mostrarme y jugar. De ahí se dio el salto a Nueva Chicago, lo que marcó el quiebre".

En el Torito, el volante central la rompió y tras 41 partidos en un nivel óptimo le llego la oportunidad de llegar a Primera División: "Tuve una charla con Sebastián Peratta que fue clave, al igual que el interés de Independiente Rivadavia del minuto cero. Después de pelearla, hoy somos campeones de Copa Argentina y vamos a jugar la Copa Libertadores".

Los elogios de Tomás Bottari y la confesión con Alfredo Berti

Consultado sobre su entrenador de turno, Tomás Bottari no dudó en marcar sus virtudes: "Alfredo Berti fue clave porque nos dio herramientas y valores. A mí en lo personal me vuelve loco (risas). Me da muchos consejos y conceptos porque compartimos posición. Estoy muy agradecido porque me bancó siempre, incluso en el arranque cuando me lesioné en la espalda y no jugaba".

La situación contractual de Tomás Botarri

Pensando en el futuro inminente, Tomás Bottari blanqueó su situación: "Yo llegué como jugador libre, a préstamo con opción de compra". La intención del club, dado su nivel, es hacer uso de esa opción y asegurarse la adquisición del volante central para la próxima temporada.

Tomás Bottari en Ovación TV

Embed - Tomás Botari en Ovación 90, del ascenso al título con Independiente Rivadavia

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas