Tomás Bottari: "Hace un año estaba en tercera y ahora vamos a jugar la Libertadores"

En el Torito, el volante central la rompió y tras 41 partidos en un nivel óptimo le llego la oportunidad de llegar a Primera División: "Tuve una charla con Sebastián Peratta que fue clave, al igual que el interés de Independiente Rivadavia del minuto cero. Después de pelearla, hoy somos campeones de Copa Argentina y vamos a jugar la Copa Libertadores".

Los elogios de Tomás Bottari y la confesión con Alfredo Berti

Consultado sobre su entrenador de turno, Tomás Bottari no dudó en marcar sus virtudes: "Alfredo Berti fue clave porque nos dio herramientas y valores. A mí en lo personal me vuelve loco (risas). Me da muchos consejos y conceptos porque compartimos posición. Estoy muy agradecido porque me bancó siempre, incluso en el arranque cuando me lesioné en la espalda y no jugaba".

La situación contractual de Tomás Botarri

Pensando en el futuro inminente, Tomás Bottari blanqueó su situación: "Yo llegué como jugador libre, a préstamo con opción de compra". La intención del club, dado su nivel, es hacer uso de esa opción y asegurarse la adquisición del volante central para la próxima temporada.

Tomás Bottari en Ovación TV